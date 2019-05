Noch bevor das neue Apple TV+ und Disney+ starten, stellt YouTube etablierten Streaming-Diensten wie Netflix die Route ins Fenster. Googles Video-Plattform kündigte im Rahmen seines alljährlichen Brandcast-Events in New York an, dass neue Originals-Serien und -Specials zukünftig kostenlos auf YouTube zu sehen sein werden. Dafür müssen die User Werbeeinblendungen in Kauf nehmen. Die Abo-Plattform wird also auf ein und werbefinanziertes Modell umgestellt.

Mehr Werbekunden

Die Serien und Filme sollen künftig nicht mehr auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst laufen, sondern frei verfügbar sein. Damit will YouTube mehr Werbekunden gewinnen. Auch die beiden Staffeln der Erfolgsserie „Cobra Kai“ werden bald kostenlos mit Werbung auf der Plattform zu sehen sein. Die zweite Staffel ist erst vor kurzem gestartet.

Fortsetzungen und neue Produktionen

Außerdem kündigte Robert Kyncl, Chief Business Officer von YouTube, bei der Veranstaltung für Werbekunden weitere Projekte und Produktionen an. Neben Fortsetzungen von Originals-Serien wie „Kevin Hart: What The Fit“, „Impulse“ oder die dritte Staffel von „Cobra Kai“ wird es auch komplett neue, interaktive Serien und Shows, die sich vor allem rund um Musik, Persönlichkeiten und Lerninhalte drehen, geben.

Justin Bieber und Paris Hilton

Zwei der neuen „YouTube-Stars“ stehen bereits fest. So arbeitet der kanadische Musiker Justin Bieber (25) an einem Projekt mit der Videoplattform. Die Bieber-Serie sei "streng geheim" und soll im kommenden Jahr kostenlos und mit Werbeeinbindungen zu sehen sein. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf eine von Paris Hilton mitproduzierte Dokumentation über das Leben der 38-Jährigen freuen.

