Alles geklaut? Google macht sich mit neuem Spott-Video über Apple lustig

Der Konkurrenzkampf zwischen Google und Apple ist nicht neu. Seit Jahren liefern sich die beiden Tech-Riesen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn es um das beliebteste Smartphone geht.

Nun nutzt Google erneut die Gerüchteküche rund um Apples nächstes Modell, das iPhone 17, um öffentlich gegen den Rivalen zu sticheln – und zwar auf humorvolle Weise. Ein Werbevideo sorgt dabei für Gesprächsstoff, noch bevor das neue iPhone überhaupt vorgestellt wurde.

Ein Seitenhieb vor der Präsentation

Obwohl Apple das iPhone 17 erst im Herbst offiziell vorstellen wird – also voraussichtlich im September –, hat Google jetzt bereits ein Werbevideo veröffentlicht, das sich über das mögliche neue Design des Apple-Smartphones lustig macht. Der Clip zeigt ein Google Pixel 9 Pro im Gespräch mit einem iPhone 17, wobei letzteres einige überraschende Geständnisse macht.

Alles geklaut? Google zieht Apple im neuen Spot durch den Kakao © YouTube: Made by Google ×

Der zentrale Punkt der Kritik: Die Kamera. Laut aktuellen Berichten aus der Tech-Welt könnte das iPhone 17 eine auffällig längliche Kameraleiste erhalten – ein Merkmal, das man bisher vor allem vom Google Pixel kennt. Auch wenn es sich bislang nur um ein Gerücht handelt, nimmt Google dies zum Anlass, Apple eine gewisse Nachahmung zu unterstellen.

Selbstironisches Gespräch zweier Smartphones

Im Video tauschen sich das Pixel 9 Pro und das iPhone 17 – natürlich dargestellt als sprechende Geräte – über Designtrends und Funktionen aus. Das iPhone sagt dabei, es sei „verrückt“, dass Apple nun dasselbe mache wie Google. Danach folgt eine Art Geständnisliste: Apple habe den „Night Sight“-Modus des Google Pixel übernommen, allerdings mit einem Jahr Verzögerung unter dem eigenen Namen „Night Mode“.

Auch andere Funktionen wie der „Magic Eraser“, ein Werkzeug zur Bildbearbeitung, seien bei Apple später als „Clean Up“ eingeführt worden – mit drei Jahren Abstand. Ebenso sollen Widgets, wie sie Nutzer vom Google-System kennen, ebenfalls später auf dem iPhone aufgetaucht sein.

Ein Spiel mit dem Spiegel

Bemerkenswert an diesem Video ist, dass Google mit einem Augenzwinkern auf eine mögliche Designänderung reagiert, die noch gar nicht bestätigt ist. Gleichzeitig bleibt nicht unerwähnt, dass auch Google in der Vergangenheit immer wieder Anleihen bei Apple genommen hat. So wurden beim Pixel-Smartphone ebenfalls Materialien wie Aluminium und Glas verwendet – eine Entscheidung, die Apple schon früher traf. Auch das runde Design der Geräte, die Einführung von Face ID (Gesichtserkennung) sowie die Steuerung per Gesten erschienen bei Apple vor ihren Pendants im Google-Lager.