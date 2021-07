Aktien des Online-Händlers auf neuem Höchststand - Jeff Bezos reicher als je ein Mensch zuvor.

Am Montag hat Jeff Bezos seinen Posten als Amazon-Chef geräumt und diesen an Andy Jassy übergeben. Der Gründer bleibt jedoch Vorsitzender des Verwaltungsrats und dürfte die Geschicke des Konzerns auch künftig entscheidend mitbestimmen. Darüber hinaus besitzt er natürlich noch seine Amazon-Aktien. Und von diesen hat Bezos nun einmal mehr stark profitiert.

Bezos so reich wie noch nie

Da der Aktienkurs des Online-Händlers am Mittwoch (Ortszeit) ein neues Rekordhoch an der New Yorker Börse (Nasdaq) erreichte, stieg das Vermögen von Jeff Bezos auf rund 210 Milliarden Dollar. Das sind zwar immer nur Momentaufnahmen, dennoch war noch nie ein Mensch jemals so reich. Somit kann sich Bezos ganz beruhigt seinen „Hobbys“ widmen.

Weltraumflug

Der 57-Jährige will sich nach eigenen Angaben künftig anderen Projekten stärker widmen, etwa seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Am 20. Juli will Jeff Bezos persönlich am ersten bemannten Flug des Unternehmens ins All teilnehmen .