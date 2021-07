Ehemalige Pilotin Wally Funk ist beim ersten Weltraumflug von Blue Origin mit an Bord.

Amazon-Gründer Jeff Bezos nimmt eine 82-Jährige auf den ersten bemannten Weltraumflug einer neuen Raumkapsel seiner Firma Blue Origin mit. Die ehemalige amerikanische Pilotin Wally Funk war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA.

"Hat es sich am meisten verdient"

In den 60er-Jahren absolvierte sie nach Angaben von Blue Origin als jüngste Teilnehmerin ein privates Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten. Doch Funk wurde niemals für eine Mission ausgewählt. Nun soll sie zusammen mit Milliardär Bezos und dessen Bruder am 20. Juli ins All starten. Sie habe es sich am meisten von allen verdient, so Bezos. Der erste bemannte Testflug der Rakete "New Shepard", für den Blue Origin viel Werbung macht, soll nur gut zehn Minuten dauern.

Mehr als 100 km über der Erde

Nach dem Start wird das Raumschiff innerhalb von zwei Minuten auf mehr als 3.700 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Nach drei Minuten soll die Schwerelosigkeit einsetzen, bevor die Kapsel mehr als 100 Kilometer Höhe über der Erde erreicht. Danach werde sie wieder in die Erdatmosphäre eintreten und durch große Fallschirme abgebremst in der texanischen Wüste landen.

Unbekannter zahlte 28 Mio. Dollar

Der vierte Platz in der Kapsel geht an eine bisher unbekannte Person, die bei einer Versteigerung mit 28 Millionen Dollar (23,56 Mio. Euro) den Zuschlag für die Reise bekommen hatte. Mitte April hatte Blue Origin die Astronauten-Kapsel zuletzt getestet. Dabei erreichte sie eine Höhe von rund 105 Kilometern, bevor sie zur Erde zurückkehrte. Der Testflug blieb aber unbemannt - mit Menschen an Bord ist "New Shepard" bisher noch nie geflogen.