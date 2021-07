Jassy neuer Mann an der Spitze - Bezos bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze von Amazon hat Konzerngründer Jeff Bezos (rechts) am 5. Juli die Leitung des Unternehmens an seinen Nachfolger Andy Jassy (links) abgegeben . Bezos bleibt aber Vorsitzender des Verwaltungsrats und dürfte die Geschicke des Konzerns auch künftig entscheidend mitbestimmen.

Fokus auf Weltraumfirma

Der 57-Jährige will sich nach eigenen Angaben künftig anderen Projekten stärker widmen, etwa seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Am 20. Juli will er persönlich am ersten bemannten Flug des Unternehmens ins All teilnehmen .

Erfolgsgeschichte begann 1984

Bezos hatte Amazon 1994 in Seattle als kleinen Onlineversand für Bücher gegründet . Seither entwickelte sich Amazon zu einem der größten Internetkonzerne der Welt. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als eine Million Menschen.