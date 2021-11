Apple erlaubt private iPhone-Reparaturen

Erstmals verkauft der US-Konzern Originalersatzteile und passendes Werkzeug an Kunden.

Bei Apple steht eine kleine Revolution an. Der US-Konzern will künftig erstmals Originalersatzteile und Werkzeuge für iPhones und Macs an Verbraucher verkaufen. Damit bekommen diese die Erlaubnis und die Möglichkeit, kleinere Reparaturen selbst durchzuführen. Bisher war das nur autorisierten Händlern und freien Werkstätten erlaubt. Die neue Reparatur-Option startet zunächst in den USA. Ab dem kommenden Jahr wird sie jedoch auch in anderen Ländern angeboten.

Inklusive Reparaturanleitung

Neben den benötigten Originalersatzteilen und Werkzeugen liefert Apple auch Reparaturanleitungen mit. Laut eigenen Angaben richtet sich die neue Self-Service-Option an technikversierte Kunden. Diese mussten bisher bei Reparaturen auf Ersatzteile von Drittanbietern und inoffizielle Anleitungen zurückgreifen.

Los geht es mit iPhone 12/13

Bei der Einführung des neuen Angebots liegt der Schwerpunkt auf Komponenten wie dem Display, der Batterie oder der Kamera. Bei den ersten Geräten die unterstützt werden, handelt es sich um das iPhone 12 und 13 . Später sollen weitere Ersatzteile hinzukommen. Außerdem will Apple das Selbstreparaturprogramm auch auf Mac-Computer, die mit den hauseigenen M1-Chips laufen, ausweiten.

Im Onlineshop

Die Originalersatzteile werden über Apples Onlinestore vertrieben. Verbraucherschützer hatten Apple immer wieder aufgefordert, den Kunden Zugang zu den Teilen zu gewähren.