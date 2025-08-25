Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Apple
© Getty

Faltbar und gebogen

Apple führt DIESE radikale iPhone-Änderung ein

25.08.25, 17:38
Teilen

Seit Jahren bleibt das iPhone-Design nahezu unverändert – doch damit soll bald Schluss sein. Darauf müssen sich Apple-User umstellen. 

Radikale Änderungen bei den neuen iPhones! Das neue Handymodell - iPhone 17 Air - soll im kommenden Monat vorgestellt werden und das bisherige iPhone 16 Plus ablösen. Geplant ist ein schlankeres Design mit nur einer Rückkamera, Apples erstem eigenen Modem, kleinerer Batterie und ohne physischen SIM-Slot.

Neue Kamera-Module für Pro-Modelle

Während das Standardmodell dem iPhone 16 stark ähneln soll, erhalten das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ein neu gestaltetes Kamera-Modul.

Faltbares iPhone für 2026 geplant

Für 2026 arbeitet Apple an einem faltbaren iPhone mit dem Codenamen V68. Es soll vier Kameras bieten – zwei auf der Rückseite, eine außen und eine innen. Zudem will Apple ein spezielles In-Cell-Touchpanel nutzen, um die Falte im Display zu minimieren und die Bedienung zu verbessern.

Jubiläumsmodell mit Glas-Redesign

Zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones 2027 plant Apple ein umfassendes Redesign: Das iPhone 20 soll mit gebogenem Glas erscheinen und sich deutlich von den aktuellen Generationen unterscheiden. Prototypen werden bereits in Schwarz und Weiß getestet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden