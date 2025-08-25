Apple führt DIESE radikale iPhone-Änderung ein

Seit Jahren bleibt das iPhone-Design nahezu unverändert – doch damit soll bald Schluss sein. Darauf müssen sich Apple-User umstellen.

Radikale Änderungen bei den neuen iPhones! Das neue Handymodell - iPhone 17 Air - soll im kommenden Monat vorgestellt werden und das bisherige iPhone 16 Plus ablösen. Geplant ist ein schlankeres Design mit nur einer Rückkamera, Apples erstem eigenen Modem, kleinerer Batterie und ohne physischen SIM-Slot.

Neue Kamera-Module für Pro-Modelle

Während das Standardmodell dem iPhone 16 stark ähneln soll, erhalten das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ein neu gestaltetes Kamera-Modul.

Faltbares iPhone für 2026 geplant

Für 2026 arbeitet Apple an einem faltbaren iPhone mit dem Codenamen V68. Es soll vier Kameras bieten – zwei auf der Rückseite, eine außen und eine innen. Zudem will Apple ein spezielles In-Cell-Touchpanel nutzen, um die Falte im Display zu minimieren und die Bedienung zu verbessern.

Jubiläumsmodell mit Glas-Redesign

Zum 20-jährigen Jubiläum des iPhones 2027 plant Apple ein umfassendes Redesign: Das iPhone 20 soll mit gebogenem Glas erscheinen und sich deutlich von den aktuellen Generationen unterscheiden. Prototypen werden bereits in Schwarz und Weiß getestet.