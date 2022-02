Apple präsentiert neues Emoji: Der schwangere Mann

Das Apple-Betriebssystem iOS kündigt ein neues Emoji an und das sorgt für ordentlich Aufregung. Bei dem neuen Emoji handelt es sich nämlich um einen schwangeren Mann. Fans sehen dies als Symbol von Geschlechtergerechtigkeit, Kritiker befürchten hier ginge es nur um Gender-Aktivismus und der Tech-Riese musste sich beugen.

Beispielsweise warnt die Soziologin Prof. Dr. Ulrike Ackermann vor dem Einfluss der Gender-Ideologie, die naturwissenschaftliche Fakten leugne. „Hier wird Werbung für das fluide Geschlecht gemacht – der Annahme, dass das biologische Geschlecht nur eine soziale Konstruktion und frei wählbar sei. Das ähnelt der absurden Forderung mancher Aktivisten, nur noch von ‚menstruierenden Personen‘ zu reden. Indem man aber die Schwangerschaft oder Menstruation von weiblichen Geschlechtsmerkmalen abkoppelt, wird Weiblichkeit neutralisiert und somit bedeutungslos“, so Ackermann.

Allerdings bemüht sich das Unicode-Konsortium seit 2019 für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Das beinhaltet auch das Vertreten von sexuellen Minderheiten.

Menschen weltweit freuen sich im Gegensatz zu den Kritikern, sehr auf das neue Emoji. Der schwangere Mann vertrete Vielfalt und passe sich dem Puls der Zeit an.

