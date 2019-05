Zuletzt wurde zwar darüber spekuliert, dass Apple das iPhone XR durch ein iPhone XE ersetzen könnte, doch nun gibt es Informationen, laut denen das XR sehr wohl einen Nachfolger bekommen soll. Anhand dieser wurde auch bereits ein 3D-Rendering erstellt, das zeigen soll, wie das neue Smartphone aussehen wird. Die Vorstellung wird gemeinsam mit dem iPhone XI im Herbst erwartet.

Glaubhaft

Die Designstudie stammt einmal mehr von Steve Hemmerstoffer, der vor allem unter seinem Twitter-Account @OnLeaks bekannt ist. Da er in den Vorjahren mit seinen 3D-Renderings mehrmals ins Schwarze getroffen hat, könnte das auch beim Nachfolger des iPhone XR so sein. Neben Fotos wurde auch ein Video veröffentlicht.

Doppel-Hauptkamera

Während es an der Vorderseite keine Überraschungen gibt, unterscheidet sich die Rückseite ziemlich stark vom aktuellen iPhone XR. Vorne soll das Smartphone wieder über ein 6,1 Zoll großes Display (1.792 x 828 Pixel) und eine große Notch verfügen. In dieser Display-Einkerbung steckt die TrueDepht-Frontkamera für die 3D-Gesichtserkennung (Face ID). Hinten sticht die völlig neue Hauptkamera ins Auge. Diese sitzt wie beim iPhone XI (laut Leaks) in einer quadratischen Erhebung. Während die Top-Modelle künftig auf eine Triple-Kamera setzen sollen, soll beim Nachfolger des iPhone XR eine Dualkamera an Bord sein – das aktuelle Modell hat nur eine Linse. Diese dürfte eine normale Hauptkamera und ein Teleobjektiv kombinieren. Neben den Linsen sitzt auch der Blitz in dem "Kameraquadrat".

Farbenfroh und iOS 13

Das iPhone XR könnte iPhone XI R heißen und im Herbst auf den Markt kommen. Laut den Infos wird es wieder in mehreren Farben erhältlich sein. Ob sich die Gerüchte und das Design bestätigen, werden wir spätestens im Rahmen der Präsentation erfahren. Falls das Smartphone tatsächlich kommt, wird es mit iOS 13 laufen. Das neue mobile Betriebssystem stellt Apple bereits Anfang Juni auf der WWDC 2019 vor.

