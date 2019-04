iPhone XI bekommt (hässliche) Triple-Kamera

Bereits Ende letzten Jahres ist durchgesickert, dass Apple beim iPhone XI auf eine Triple-Kamera setzen will. Zeitgleich mit dieser Meldung ist auch eine Designstudie aufgetaucht, die aufgrund der eher gewöhnungsbedürftigen quadratischen und seitlich platzierten Kameraanordnung bei Apple-Fans nicht allzu gut angekommen ist. Kurze Zeit später wurde wiederum eine weitere Designstudie vom kommenden Top-Smartphone veröffentlicht. Hier war die neue Dreifach-Kamera in einer mittig angeordneten Leiste untergebracht. Diese Optik kam deutlich besser an. Doch nun scheint sich doch die erste Variante durchzusetzen.

Drei 12 MP Objektive und bessere Frontkamera

© Cashkaro.com / @OnLeaks

Die neuen Informationen stammen einmal mehr vom absoluten Apple-Kenner und KGI-Analysten Ming-Chi Kuo, der mit seinen iPhone-Prognosen in den letzten vier Jahren eigentlich immer richtig lag. Laut ihm wird das iPhone XI eine Triple-Kamera bekommen, bei der jede Linse mit 12 MP auflöst. Neben dem Hauptobjektiv soll es auch ein Teleobjektiv und eine Ultraweitwinkelkamera geben. Damit würde Apple zu Samsung und Huawei aufschließen. Ein ToF-Sensor (Time of Flight), der beim P30 Pro, beim Galaxy A80 und beim Nokia 9 PureView für beeindruckende Bokeh-Aufnahmen sorgt, dürfte jedoch nicht mit an Bord sein. Neben der Haupt- will Apple auch die Frontkamera ordentliche aufrüsten. Hier soll in Zukunft eine 12 MP (statt bisher 7 MP) Kamera zum Einsatz kommen. Natürlich wieder mit der aufwendigen TrueDepht-Technologie für die 3D-Gesichtserkennung (Face ID).

Gewöhnungsbedürftige Optik

© Cashkaro.com / @OnLeaks

Die Techseite Cashkaro und @OnLeak haben die neuen Informationen von Kuo nun für eine neue Designstudie verwendet. Diese soll bereits jetzt zeigen, wie das iPhone XI aussehen soll. Demnach sollen die drei Linsen und der LED-Blitz der Hauptkamera in einem Quadrat in der linken oberen Ecke angeordnet sein. Die Optik wirkt ziemlich gewöhnungsbedürftig und weniger homogen als jene des Huawei Mate 20 Pro. Hier ist die Triple-Kamera ebenfalls quadratisch angeordnet, jedoch mittig platziert.

Kleines iPhone

Ob sich die Gerüchte bestätigen, werden wie offiziell erst im Herbst erfahren. Das iPhone XI dürfte im September vorgestellt werden. Neben den beiden Top-Modellen (normal und plus) soll es heuer auch ein völlig neues iPhone XE mit 4,7 Zoll Display geben. Dieses soll das Erbe des mittlerweile kultigen iPhone SE antreten und deutlich günstiger als das erfolglose iPhone XR werden. Fix ist, dass alle neuen iPhones mit iOS 13 laufen werden. Letzteres wird bereits Anfang Juni vorgestellt.

