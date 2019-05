Apple stellt traditionell im September seine neuen iPhones vor. Nun wurde der Countdown für die neue Smartphone-Generation offiziell eingeläutet. Der US-Konzern hat bei der ECC (Eurasian Economic Commission) gleich eine ganze Reihe an Modellen für den Herbst 2019 angekündigt.

11 neue iPhone-Modelle

Insgesamt wurden bei der Wirtschaftskommission elf neue Smartphones angemeldet. Dabei dürfte es sich um das iPhone XI und iPhone XI Max (inklusive den unterschiedlichen Speichergrößen) sowie um den Nachfolger des iPhone XR handeln. Auf MySmartPrice wurde ein Dokument veröffentlicht, auf dem die einzelnen Modellnummern zu sehen sind: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 und A2223. Neue Informationen zur technischen Ausstattung gibt es dieses Mal jedoch nicht.

Fokus auf Kameraausstattung

In den letzten Wochen ist aber bereits durchgesickert, dass Apple beim iPhone XI erstmals auf eine Hauptkamera mit drei Linsen vertrauen soll. Beim Nachfolger des iPhone XR soll wiederum eine Dual-Hauptkamera zum Einsatz kommen. Auch der neue A13 Bionic Chip gilt als gesetzt. Zudem soll Apple an der TrueDepht-Frontkamera inklusive großer Notch für die 3D-Gesichtserkennung festhalten. Die Selfie-Cam soll jedoch eine (noch) bessere Auflösung bekommen. An den Größen der OLED- (XI/XI Max) und dem LCD-Bildschirm (XR2) sol sich nichts ändern. Ob es auch ein günstiges iPhone XE geben wird bleibt abzuwarten.

iOS 13

Natürlich wird die neue iPhone-Generation mit iOS 13 laufen. Das neue mobile Betriebssystem wird bereits am 3. Juni im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2019 vorgestellt. Die Software sorgte zuletzt für Aufsehen, da sie offenbar mit dem gerade einmal drei Jahre alten iPhone SE nicht mehr kompatibel sein soll.

