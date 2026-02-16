Ausfall: Musk-Plattform "X" ist down

Am Montag kam es zu einem großen Ausfall der Plattform X (ehemals Twitter).

Wien. Am frühen Montagnachmittag war die Musk-Plattform "X" down. Der Social-Media-Dienst war in der App und am Desktop nicht abrufbar, beziehungsweise konnten keine neuen Post geladen werden. Stattdessen kamen Fehlermeldungen. "Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden", hieß es etwa auf der Desktop-Version.

Die Seite "allestörungen" meldete innerhalb von kurzer Zeit 288 Störungsmeldungen bei "X" in Österreich.

Inzwischen wurde bekannt, dass der Ausfall Plattform internationalen Ausmaßes sein dürfte. Auch in Großbritannien gibt es diesbezüglich Meldungen. Die "Daily Mail" berichtet, dass User des Social-Media-Dienstes auf der ganzen Welt betroffen seien.