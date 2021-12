Bill Gates mit Hiobsbotschaft zu Corona

Zum Ende des Jahres hat sich Bill Gates noch einmal dazu geäußert, wie er die aktuelle Corona-Situation einschätzt. Und während der Microsoft-Gründer zuletzt an ein nahes Ende der Pandemie geglaubt hat, sieht es nun wieder anders aus. Grund ist die neue Virusvariante Omikron .

In einem Tweet und mehreren Retweets schreibt Gates, dass uns die schlimmste Zeit der Pandemie wohl erst bevorstehe. Grund für diese Hiobsbotschaft sei, dass sich die neue Mutation schneller ausbreite als jedes bisher bekannte Virus. Omikron werde schnell in jedem Land der Erde ankommen. Zudem gibt er zu bedenken, dass aufgrund der extrem schnellen Verbreitung die schwere der Verläufe keine so große Rolle spiele. Auch wenn die Mutation nur für halb so viele schwere Verläufe sorge wie Delta, würde sie aufgrund ihrer hohen Infektiosität zum bisher größten Anstieg der Corona-Pandemie sorgen.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world.