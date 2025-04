Blitzschnell ausverkauft: Uralt-Windows läuft auf Gameboy

Ein ungewöhnliches Projekt begeistert Retro-Fans: Ein Entwickler hat Elemente von Windows 3.1 auf den klassischen Nintendo Game Boy gebracht – samt Minesweeper, Media Player und einem Pixel-Malprogramm. Die erste Verkaufsrunde war innerhalb kürzester Zeit sofort vergriffen.

Das Homebrew-Spiel mit dem Namen Windows GBS wurde vom Entwickler RubenRetro mit der Software „GB Studio“ erstellt. Nutzer können darauf beliebte Funktionen des alten Windows-Systems nachspielen – inklusive einer funktionsfähigen Version des Klassikers Minesweeper. Außerdem enthalten: Ein Media Player mit Chiptune-Musik des Komponisten Beatscribe sowie ein einfaches Malprogramm im Stil von Paint.

Ein Highlight: Mit dem Malprogramm erstellte Pixelkunstwerke lassen sich über den originalen Game Boy Printer ausdrucken.

Retro trifft Nachfrage

Die physische Cartridge wurde im vergangenen Monat erstmals für 40 Euro angeboten – und war in kurzer Zeit vergriffen. Auch der zweite Produktionslauf, der am 17. April über Etsy verkauft wurde, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Eine dritte Charge ist bereits angekündigt und soll in den kommenden Wochen erscheinen.

Auch im Auto

Wer es lieber etwas größer mag: In verschiedenen VW-Modellen lässt sich – unabhängig vom Game Boy – das Kultspiel Pac-Man direkt im Fahrzeug spielen. Retro-Feeling geht also auch auf vier Rädern.