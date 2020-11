Boom bei 5G-Handys pusht Qualcomm

Der Chipkonzern ist unter anderem der wichtigste Anbieter von 5G-Funkmodems - und konnte sich unter anderem einen Platz in Apples neuen iPhone-12-Modellen sichern, obwohl die Firmen lange in einen Patentstreit verwickelt waren. Zuletzt kündigte Qualcomm neue 5G-Modems für billige Smartphones (ab rund 100 Euro) an. Das dürfte dem LTE-Nachfolger weiter auf die Sprünge helfen.