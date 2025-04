ChatGPT erhält Shopping-Update: SO funktioniert die Schnäppchen-Jagd per KI

Seit dem 28. April 2025 gibt es ein spannendes Update für ChatGPT: Ein neues Shopping-Feature, das den Nutzern helfen soll, Produkte schneller zu finden, zu vergleichen und zu kaufen.

OpenAI hat angekündigt, dass der KI-basierte Chatbot nun auch Produktbilder, Preise, Bewertungen und Vergleiche anzeigen kann. Doch wie genau funktioniert dieses neue Feature und wie effektiv ist es im Vergleich zu anderen Suchmaschinen?

ChatGPT führt neues Shopping-Feature ein

OpenAI hat kürzlich ein neues Update für ChatGPT veröffentlicht, das den Nutzern eine noch komfortablere Shopping-Erfahrung bieten soll. Laut der Ankündigung vom 28. April wird es nun einfacher und schneller, Produkte direkt innerhalb von ChatGPT zu finden und zu vergleichen. Dabei zeigt der Chatbot nicht nur Bilder und Preise der Produkte, sondern auch Bewertungen und Links zu verschiedenen Online-Händlern. Dieses neue Feature soll den Nutzern helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen, ohne die App zu verlassen.

Wie funktioniert das neue Shopping-Feature

Das neue Shopping-Feature funktioniert auf der Basis von Produktempfehlungen, die durch eine erweiterte Suche innerhalb von ChatGPT generiert werden. Nutzer können ganz einfach nach Produkten suchen, sei es nach Staubsauger-Robotern, Espressomaschinen oder anderen Waren. Der Chatbot zeigt daraufhin eine Auswahl an Produkten an, die zu den Suchkriterien passen. Diese Produkte werden nicht aufgrund von Sponsoring oder gezielten Werbung angezeigt, sondern basieren auf allgemeinen Nutzeranfragen und der Art und Weise, wie über bestimmte Produkte gesprochen wird.

OpenAI hat betont, dass die Produktvorschläge nicht gesponsert sind und das Unternehmen keinerlei Provisionen für die Weiterleitung von Nutzern zu Online-Händlern erhält. Dies soll den Nutzern Vertrauen in die Empfehlungen geben und eine unvoreingenommene Auswahl garantieren.

So schnell ist die Produktauswahl

Ein Aspekt, der in den Tests von Mashable (einem bekannten Online-Magazin für Technologie und digitale Kultur) angesprochen wurde, ist die Geschwindigkeit, mit der ChatGPT die Produktempfehlungen liefert. Während Google-Suchergebnisse in der Regel in Sekundenbruchteilen erscheinen, kann es bei ChatGPT bis zu 40 Sekunden dauern, bis die Produktauswahl angezeigt wird. Für Nutzer, die es gewohnt sind, in Echtzeit zu suchen, könnte dies eine kleine Hürde darstellen.

Ein weiterer Punkt, der in den Tests festgestellt wurde, war, dass ChatGPT manchmal zu weniger bekannten und fragwürdigen Online-Shops verlinkte. Das liegt vermutlich an der Tatsache, dass der Chatbot noch in der Testphase ist und die Auswahl noch nicht vollständig optimiert wurde.

So beeinflusst ChatGPT den Wettbewerb im Online-Shopping

Mit dieser neuen Funktion wird ChatGPT zu einem stärkeren Konkurrenten für Google. Viele Nutzer verwenden Google, um Produktempfehlungen zu suchen, doch die Qualität der Suchergebnisse hat in letzter Zeit abgenommen. Die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz und automatisierten Antworten hat bei Google zu Frustration geführt, während ChatGPT mit seinem neuen Feature eine frische und interaktive Alternative bietet.

Es ist auch erwähnenswert, dass ChatGPT in der vergangenen Woche mehr als eine Milliarde Web-Suchen verzeichnete, was das wachsende Interesse an der Suchfunktion des Chatbots unterstreicht. Dieses neue Feature könnte dazu beitragen, dass noch mehr Nutzer auf ChatGPT als alternative Einkaufsquelle zurückgreifen.

Welche Produkte empfohlen werden

Das neue Shopping-Feature von ChatGPT konzentriert sich derzeit auf bestimmte Kategorien wie Mode, Kosmetik, Haushaltswaren und Elektronik. Besonders praktisch ist, dass Nutzer verschiedene Produkte miteinander vergleichen können, um das beste Angebot zu finden. ChatGPT nimmt dabei keine spezifischen Signale von Einzelhändlern oder Produktanbietern auf, sondern stützt sich auf die allgemeine Popularität und die Bewertungen von Nutzern.