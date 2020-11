Microsoft-Gründer sieht die nahe Zukunft mit großen Sorgen und appelliert an die Bürger.

Bill Gates ist während der Coronavirus-Krise zum Hassobjekt vieler Verschwörungstheoretiker geworden. Abseits davon haben die Worte des Microsoft-Gründers im Zusammenhang mit der Pandemie jedoch hohes Gewicht. Deshalb dürften auch seine Aussagen in einem aktuellen CNN-Interview auf großes Interesse stoßen.

Herausfordernde Monate

Laut Gates müsse sich die Menschheit im kommenden halben Jahr große Sorgen machen. Die Zahl der Corona-Toten dürfte vor allem in den Wintermonaten noch einmal zulegen. Licht am Ende des Tunnels sieht er erst ab dem Frühjahr. Dann würden die höheren Temperaturen und die Verfügbarkeit von Impfstoffen in größeren Mengen für Entspannung sorgen, so Gates gegenüber CNN. Der Microsoft-Gründer ist von der Wirkung einiger Impfstoffe überzeugt. Diese werden laut ihm gut funktionieren und auch wirksam sein.

Vorsicht an den Feiertagen

Mit Sorgen blickt Bill Gates auf die kommenden Feiertage. Hier sollte jeder vorsichtig sein und auf größere (Familien-)Treffen verzichten. Nur so könne man seine Verwandtschaft effektiv vor einer Infizierung schützen. Er selbst werde in diesem Jahr nur per Videochat mit seinen Verwandten feiern.