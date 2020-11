Große Schnäppchenwoche geht mit hohen Rabatten ins Finale.

Mit dem Cyber Monday (30. November) geht die jährliche Rabattschlacht im Rahmen der „Cyber Woche“ oder „Black Week“ ins Finale. Auch am letzten Tag der Schnäppchenwoche locken die Händler wieder mit hohen Preisnachlässen. Auf welche Tricks sie dabei setzen und wie man sicher sein kann, ein echtes Schnäppchen zu machen , haben wir bereits gezeigt. Nun haben wir noch einmal einige Technik-Angebote heimischer Händler herausgesucht, die sich wirklich sehen lassen können.

Handys, Konsolen, Notebooks & TVs

Bei MediaMarkt gibt es das iPhone SE 2020 mit 64 GB um 399 Euro und mit 128 GB um 449 Euro. Die PlayStation 4 inklusive FIFA 21 wird um 289 Euro verkauft, die Xbox One S (1TB) gibt es um 199 Euro. Wer einen passenden Fernseher zur neuen Konsole braucht, könnte mit dem 55 Zoll großen Samsung OLED-TV Q65T (2020) um 699 Euro glücklich werden.

McShark verkauft das iPhone 11 Pro um 855 Euro, die Apple Watch Series 5 um 342 Euro und das MacBook Air 13 Zoll (Frühjahr 2020) um 890 Euro.

Hofer verkauft den 75 Zoll (190 cm) großen Medion 4K-Fernseher Live X17575 um 749 Euro.

Bei Alza gibt es den Sony-Fernseher Bravia KD-65XG8096 um 699 Euro.

08/15 hat den 65 Zoll QLED-TV Q60T von Samsung um 929 Euro im Angebot und das Smartphone Xiaomi Remdmi 9C (32 GB) gibt es um 85 Euro.

Cyberport bietet das Ultrabook HP Envy 13,3 Zoll (8 GB/512 GB) uum 799 Euro an.

In Apples heimischen Online-Shop gibt es ebenfalls eine Cyber-Monday-Aktion. Hier bekommen die Kunden beim Kauf bestimmter Produkte (iPhones, Apple Watches, Macs, iPads, AirPods, etc.) Geschenkkarten für den Apple Store. Maximal gibt es dabei 150 Euro, die dann für einen weiteren Einkauf verwendet werden können.

Mobilfunkangebote

A1 bietet seine Xcite-Tarife (unter 26 Jahre) um 3 Euro billiger an und erhöht gleichzeitig das Datenvolumen um 3 GB. Das Aktivierungsentgelt (50 Euro) brauchen Neuanmelder ebenfalls nicht zu bezahlen. Bei bob gibt es das Samsung A71 mit dem Weihnachtstarif X-Mas bob derzeit um 49 statt um 149 Euro.

Bei Magenta kann man am Cyber Monday bei Neuanmeldung zu Smartphone-, Internet- oder TV-Tarifen 20 Prozent auf die Grundgebühr sparen.

Bei „3“ gibt es beispielsweise 41 Prozent Rabatt auf die Huawei Watch GT 2e (99 Euro) und 43 Prozent Rabatt auf den Google Lautsprecher Home (80 Euro).

Games

Microsoft gewährt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Xbox-Spiele wie Forza Horizon 4, Far Cry 5, Watch: Dogs Legion oder FIFA 21. Den Xbox Game Pass Ultimate gibt es für drei Monate um 40 Prozent günstiger.

Bei Sony gibt es die PlayStation Plus Mitgliedschaft (12 Monate) um 45 statt 60 Euro, für drei Monate werden 20 statt 25 Euro fällig. Auch bei den PlayStation Games kann man im offiziellen Store sparen. FIFA 21 gibt es um 38,50 Euro, Marvel´s Avengers um 35 Euro und The Last of US Part II um 39,90 Euro. Für Tomb Raider: Definitiv Edition (PS4) werden nur 2,99 Euro fällig.

Ubisoft verspricht auf diverse Games sogar einen Preisnachlass von bis zu 80 Prozent. Auch aktuelle Titel sind im Aktionszeitraum günstiger im Angebot, wie beispielsweise Watch Dogs: Legion, das erstmals im Preis reduziert ist und auf dessen PC-Editionen um 25 Prozent rabattiert sind. Bei Anno 1800 gibt es auf die Standard Edition 67 Prozent Rabatt.

Fazit

Wie unser kleiner aber feiner Überblick zeigt, lassen sich auch am Cyber Monday echte Schnäppchen machen. Wer die Shopping-Grundregeln der Cyber-Woche (Preise vergleichen, nicht überstürzt kaufen, Rabattangaben richtig einschätzen, etc.) beachtet, kann heute also tatsächlich noch einmal viel Geld sparen.