Googles offizielle Such-Charts werden heuer von Corona, Sport-Events und Persönlichkeiten dominiert.

Einige IT-Riesen wie Apple oder Spotify haben ihre traditionellen Jahrescharts bereits veröffentlicht. Auf das größte Interesse stößt jedoch der Jahresrückblick von Google . Kein Wunder, schließlich verwenden über 90 Prozent aller Internet-Nutzer die Suchmaschine . Seit Mittwoch steht fest, was die Österreicher im Jahr 2021 am häufigsten gegoogelt haben. Dabei zeigt sich, dass die Suchcharts heuer von Corona und großen Sportereignissen dominiert werden.

Das googelte Österreich im Jahr 2021

Die Fußball Europameisterschaft hat den Suchbegriff des Vorjahres, nämlich Corona, zwar abgelöst, ihn aber nur um einen Platz nach hinten gerückt. Dennoch: “Der Wunsch, dass das Virus mittlerweile unter Kontrolle ist, hat sich nicht erfüllt. Corona dominierte die Suchanfragen in diesem Jahr weiterhin wie kein anderes Thema”, sagt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria. Von der Gültigkeit des PCR-Tests über den Grünen Pass, den Lockdown für Ungeimpfte bis hin zu AstraZeneca reichte der Informationsbedarf der Österreichern 2021.



Glücklicherweise hatte das Jahr aber doch auch ein paar andere Themen zu bieten: Das ABBA Comeback, der Song Contest, sportliche Großereignisse, aber auch die Bundestagswahl in Deutschland und die Frage nach dem Alter der britischen Königin stießen auf großes Interesse bei den Usern. Ebenso bewegte die Österreicher das Ableben zahlreicher Persönlichkeiten wie Hugo Portisch oder Prinz Philip.



Die laut Google Austria wichtigsten Ergebnisse und Kategorien der diesjährigen Google #YearInSearch-Auswertung für Österreich haben wir nachfolgend aufgelistet. Wichtig: Alle Kategorien beinhalten die “trending searches” Österreichs, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich

EM Corona Alles gurgelt Lockdown Champions League Wetter morgen Corona-Zahlen Erhöhte Gewitterwarnung iPhone 13 Österreich-Italien

Die Top 10 Suchbegriffe zur Corona-Pandemie

Corona Alles gurgelt Lockdown Corona-Zahlen Grüner Pass FFP2-Maske Selbsttest AstraZeneca Covid-19-Prävention Corona-Impfung in meiner Nähe

Österreicher:innen des Jahres

Sebastian Kurz Alexander Schallenberg Dominic Thiem Marko Arnautović Christine Aschbacher Wolfgang Mückstein Marcel Hirscher Kathrin Glock Herbert Kickl Manfred Haimbuchner

Chronik Österreich

FFP2-Maske kaufen Einreise Italien Einreise Österreich Impfquote Österreich 3G am Arbeitsplatz Lockdown für Ungeimpfte MFG-Partei Ivermectin Wahl Oberösterreich Impfpflicht

Klima, Natur & Umwelt

Erhöhte Gewitterwarnung Hohe Hitzewarnung Klimaticket Tornado Tschechien Erdbeben Wien Unwetter Deutschland Hohe Niederschlagswarnung Hohe Windwarnung La Palma Hallein Hochwasser

Wie ...?

Wie lange gilt ein PCR-Test?

Wie wird das Wetter morgen?

Wie lange gilt genesen?

Wie alt ist die Queen?

Lockdown Österreich wie lange?

Wie viele Einwohner hat Österreich?

Wie komme ich zum Grünen Pass?

Wie lange dauert ein PCR-Test?

Wie endet Tom und Jerry?

Wie funktioniert der Gurgeltest?

Persönlichkeiten des Jahres International



Bei den internationalen VIPs verzeichnen insbesondere Sportler einen starken Anstieg bei den Suchanfragen. An der Spitze liegt der dänische Fußballer Christian Eriksen, der bei der Europameisterschaft dieses Jahr einen Herzstillstand erlitt und damit Fans auf der ganzen Welt schockierte. Ebenfalls in die Top 10 schaffte es die Olympionikin Annika Schleu, die beim Modernen Fünfkampf einen umstrittenen Reitauftritt hinlegte. Auch die tragischen Ereignisse rund um Schauspieler Alec Baldwin bewegten die User sehr, der Hollywood-Star erreichte Platz 2 im Ranking.

Christian Eriksen Alec Baldwin Mike Singer Joe Biden Bernie Sanders Novak Djoković Tom Brady Linda Evangelista Rafael Nadal Annika Schleu

Abschiede

Das Jahr 2021 war auch wieder durch den Verlust einiger bekannter und geschätzter Menschen geprägt. Mit Hugo Portisch verstarb dieses Jahr einer der bedeutendsten Journalisten Österreichs und mit Arik Brauer ist ein großartiger Künstler und Zeitzeuge von uns gegangen. Der überraschende Tod des deutschen Entertainers Willi Herren sorgte für viele Fragen und Betroffenheit – das lässt sich am starken Anstieg in der Suche ablesen. Das Ableben von Prinz Philip bewegte User und Fans der englischen Krone ebenfalls sehr.

Willi Herren Kasia Lenhardt Prinz Philip Jan Hahn Gabby Petito Hugo Portisch Barby Kelly Peter Elstner Edi Finger Junior Arik Brauer

Sport-Events

2021 war Corona-bedingt das Jahr der sportlichen Großereignisse. Die EM weckte neben den Olympischen Spielen das meiste Suchinteresse. Auch das EM-Fußballspiel mit dem größten Nervenkitzel des Jahres – zumindest für die Österreicher – Österreich vs. Italien bewegte das Land. Gleich vier Tennis-Turniere finden sich ebenfalls in den Top 10 dieser Kategorie wieder und beweisen, dass die österreichischen User neben Fußball- auch große Tennis-Fans sind: Australian Open, US Open, gefolgt von den French Open und den Rom Masters.

EM Champions League Österreich-Italien Australian Open Deutsche Bundesliga US Open Premier League French Open Olympische Spiele ATP Rom

News & Schlagzeilen International



In dieser Kategorie liegt klar die Diskussion zur Zeitumstellung voran, gefolgt von den Umstürzen in Afghanistan. Die Facebook-Störung (inklusive WhatsApp und Instagram) , die für mehrere Stunden weltweit Kommunikationsanstrengungen unterbrach, schaffte es sogar auf Platz 3. Politisch sorgte die Bundestagswahl in Deutschland für Schlagzeilen und auch das Comeback von ABBA nach fast 40 Jahren stieß auf großes Interesse.

Zeitumstellung Afghanistan WhatsApp-Störung Suezkanal Taliban Bundestagswahl Song Contest ABBA Blackout Palästina

Was-Fragen



Bei den Was-Fragen dominieren klar Fragestellungen mit Corona-Bezug. Die User suchten u. a. nach Antworten, was ein PCR-Test sei oder was die 2G-Regel bedeute. Eine bei Year in Search mittlerweile schon klassische Frage der Österreicher:innen, was sie kochen sollen, schafft es in die Top 3. Noch immer fragen sich offenbar viele User, was denn ein Podcast sei. Bereits letztes Jahr war diese Frage unter den Top 10.

Was ...? Was ist ein PCR-Test? Was bedeutet “2G-Regel”? Was soll ich kochen? Blasenentzündung was tun? Was hat Arnautović gesagt? Was ist ein Antigen-Test? Was kostet ein Corona-Test? Was ist mit WhatsApp los? Was ist los mit Gold? Was ist ein Podcast?

Best of W-Fragen



Unter allen W-Fragen (Wo, Was, Wer, Wie) haben fünf davon den Weg in die Best-of-Liste gefunden. Allen voran die fast schon philosophische Frage, wo bin ich. Die Suche der User nach Dinosaurier-Lauten bzw. was “Ich liebe dich” in dieser Sprache bedeutet, schlägt sich mit “Was bedeutet rawr?” auf Platz 2 nieder. Auch wie viele Geschlechter es heute gibt, schafft es angesichts aktueller Thematiken ins Ranking.

Wo bin ich? Was bedeutet rawr? Wo spielt Neymar? Wie viele Geschlechter gibt es? Was hat Arnautović gesagt?

Umweltthemen am Vormarsch

Wolfgang Fasching-Kapfenberger hält fest: “Wenig überraschend war, dass das Coronavirus wie auch 2020 in den Trending-Suchbegriffen des Jahres stark vertreten war. Vorrangig drehte sich das User-Interesse heuer um die Themen Testen und Impfen. Besonders interessant war für uns, dass 2021 erstmals Klima- und Umweltereignisse einen starken Anstieg bei den Suchanfragen verzeichnet haben. Ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung, die diese Themen in unserem Leben gewonnen hat.”

So entsteht der Jahresrückblick

Google erstellt die Jahrestrends ”Year in Search” auf Basis von über einer Billion Suchanfragen, die jedes Jahr verarbeitet werden. Neben dem “Year in Search”-Jahresabschluss, der die beliebtesten Top-Trends des Jahres unterstreicht, hat Google auch verschiedene Tools, die einen Einblick in globale, regionale, vergangene und gegenwärtige Suchtrends gewähren. Diese können laut eigenen Angaben nicht verwendet werden, um einzelne Benutzer zu identifizieren, denn sie stützen sich auf anonymisierte und gesammelte Auszählungen, wie oft bestimmte Suchanfragen im Laufe der Zeit auftreten.

Externer Link

Googles „YearInSearch 2021“ für Österreich