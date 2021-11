Das müssen alle Gmail-Nutzer jetzt machen

Wer sich nicht an die neue Google-Vorgabe hält, kann den Mail-Dienst ab Dienstag nicht mehr nutzen.

Google führt am 9. November 2021 eine Änderung bei Gmail ein. Wer den Mail-Dienst weiterhin nutzen will, muss verpflichtend die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Bisher war dieses ohnehin sehr empfehlenswerte Sicherheitsfeature optional verfügbar. Ab Dienstag ist es Pflicht.

So funktioniert´s

Aufgrund der Änderung kann man sich bei seinem Gmail-Konto nur noch per Zwei-Faktor-Authentifizierung anmelden. Ansonsten bekommt am keinen Zugriff mehr auf seine Daten/Mails. Um die Sicherheitsfunktion nutzen zu können, muss man im Account eine Handynummer oder eine alternative E-Mail-Adresse (nicht die @gmail.com-Adresse) hinterlegen. An diese wird dann nach der Eingabe des Passwortes ein Sicherheitscode gesendet, über den man sich dann bei Gmail einloggen kann.

Was bringt´s?

Bei vielen Internet-Diensten oder Apps (Messenger, etc.) gibt es mittlerweile eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Beim Online-Banking ist sie sogar Pflicht. Die Sicherheitsfunktion sollte man auch immer nutzen. Denn selbst wenn es einem Hacker gelingen sollte, an Ihr Passwort zu kommen, hilft ihm das nicht weiter. Denn die Zwei-Faktor-Authentifizierung (kurz: 2FA) sorgt dafür, dass zum Anmelden immer noch ein zusätzlicher Faktor (Code, Fingerabdruck, Gesichtserkennung, etc.) zum Passwort notwendig ist.

Kurze Schonfrist?

Ob Google die Änderung tatsächlich am 9. November auf einen Schlag an alle Gmail-Nutzer ausrollt, bleibt abzuwarten. Ausgeschlossen ist es jedoch nicht. Dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung binnen den nächsten Tagen verpflichtend wird, ist jedoch fix. Deshalb sollte man sie auch so schnell wie möglich aktivieren.

Externer Link

Hier geht es zur Google-Seite zum Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS (dazu muss man mit seinem Account natürlich angemeldet sein)