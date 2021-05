Auch in diesem Jahr kommen Gamer bei den "Days of Play" auf ihre Kosten.

Sony hält an seiner beliebten Tradition fest: Der japanische Elektronikriese startet auch in diesem Jahr seine bei PlayStation-Besitzern rund um den Globus äußerst beliebten “Days of Play”. 2021 geht die Rabattaktion von 26. Mai bis zum 9. Juni über die Bühne. Zur Einstimmung dürfen sich die Spieler auf ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende am 22. und 23. Mai freuen.

Angebote

Im Rahmen der Days of Play gewährt Sony teils hohe Rabatte auf diverse PlayStation-Produkte. Einige Angebote, die vom 26. Mai bis zum 9. Juni 2021 gelten, wurden bereits vorab verraten. Dazu zählen u.a. folgende Spiele:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ( PS5 ) um 49,99 Euro

The Last of Us Part II um 29,99 Euro

Ghost of Tsushima um 39,99 Euro

Diverse Sony-Titel (darunter The Last of Us, God of War, etc.) um 9,99 Euro



Darüber hinaus sind während der Days of Play noch weitere Angebote im stationären Handel (bei teilnehmenden Partnern), im PlayStation Store sowie vergünstigte PlayStation Plus- und Now-Abos erhältlich. Sony-Fans aus Österreich und Deutschland erhalten außerdem 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte im PlayStation Gear Store.

Kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende

Vom 22. bis zum 23. Mai findet das eingangs erwähnte Online-Multiplayer-Wochenende statt, an dem Spieler auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft mitmachen können. Die Online-Modi von PS4- und PS5-Titeln werden somit an diesem Wochenende kostenlos verfügbar sein.

