Dazu dient das Mini-Loch neben der iPhone-Kamera

Das unscheinbare Detail hat eine ziemlich unerwartete Aufgabe.

Viele Menschen haben mittlerweile keinen Gegenstand öfter in der Hand als ihr Smartphone. Der Großteil der Gesellschaft verbringt also extrem viel Zeit mit den mobilen Alleskönnern. Dennoch wissen die Nutzer oft nicht, wofür manche Dinge am Smartphone tatsächlich gut sind. Oder wüssten Sie zum Beispiel auf Anhieb, wofür das kleine Loch in unmittelbarer Nähe der Hauptkamera und dem LED-Blitz auf dem iPhone gedacht ist?

Nicht für das Bild

Es ist nicht dazu da, die roten Augen bei einem Selfie zu kaschieren, auch ist es nicht dafür gedacht Bilder schärfer zu machen, eigentlich hat es gar nichts mit der Kamera des Apple-Smartphones zu tun – sondern es ist ein kleines Baby-Mikrophon.

Warum ist es hinten am iPhone platziert?

Ganz einfach, weil es dank dieser Platzierung die atmosphärische Qualität der Tonaufnahmen verbessert - beispielsweise bei Videoanrufen via Facetime oder Skype. Das Gadget wird von Apple bereits seit dem Launch des iPhone 5 eingebaut. Und auch bei der aktuellen Generation, der iPhone-12-Serie, ist das kleine Loch an Bord.

Wahrscheinlich auch beim iPhone 13

Und bei den kommenden iPhone 13 Modellen dürfte es Apple laut bisherigen Leaks abermals installieren.