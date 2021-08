Apple dürfte im Herbst mit einem imposanten Hardware-Lineup auftrumpfen.

In rund einem Monat dürfte Apples große Herbst-Keynote über die Bühne gehen. Im Mittelpunkt wird dabei natürlich die neue iPhone-Generation ( iPhone 13 / 12S ) stehen. Doch der US-Konzern hat noch viele weitere Produkte, die noch heuer in den Handel kommen sollen, in der Pipeline. Einige davon dürften gemeinsam mit den neuen Smartphones vorgestellt werden. Um welche es sich dabei handeln dürfte, hat Apple-Insider und Bloomberg-Journalist Mark Gurman nun noch einmal zusammengefasst.

iPhones

© Apple Insider / Screenshot: YouTube ×

iPhone-13-Serie (weiß) im Vergleich zu den iPhone-12-Modellen.

Wie 9to5mac berichtet, dürften sich laut Gurman alle bisherigen Infos zu der neuen iPhone-Generation bestätigen . Der Insider geht davon aus, dass es sich bei den 2021er-Modellen um klassische „S“-Versionen handeln werde. Es gibt also kein allzu großes Design-Upgrade. Die größten Änderungen sollen sich unter der Haube und bei der Kamera abspielen. Dennoch werde Apple die neue Generation iPhone 13 und nicht iPhone 12S nennen. Das Lineup werde wieder aus vier Geräten (5,4 bis 6,7 Zoll) bestehen – zwei normale Versionen und zwei Pro-Modelle. Vorne soll die Notch (endlich) etwas kleiner werden. Apple konnte offenbar die aufwendige Technik für die 3D-Gesichtserkennung (Face ID) etwas schrumpfen. Die Pro-Versionen sollen nicht nur ein 120 Hz-Display sondern auch neue Kamera-Funktionen (Porträt-Videos, bessere Ultraweitwinkel-Fotos, etc.) bekommen. Alle vier neuen iPhone-13-Modelle setzen laut Gurman auf den neuen A15 Bionic Prozessor und laufen mit iOS 15 .

Smartwatch

© Jon Posser ×

Die Apple Watch 7 soll ein völlig neues Design - ähnlich diesem Mockup - bekommen.

Zweite große Apple-Neuheit beim September-Event dürfte die Apple Watch 7 werden. Hier soll sich laut Gurman in diesem Jahr auch optisch einiges tun. Der Insider geht davon aus, dass die Smartwatch flachere Kanten und ein eckigeres Gehäuse bekommen wird. Das Display soll ebenfalls flacher werden und über eine neue Anzeigetechnologie verfügen. Darüber hinaus soll die siebte Generation der Apple Watch schneller werden (neuer Chip) und spezielle Funktionen für Apples Fitness-Abo bekommen. Konkret spricht Gurman von „Time to Walk“, „Time to Run“ und „Audio-Meditations“-Kursen. Das abgebildete Rendering der Apple Watch 7 wurde von Apple-Leaker Jon Posser veröffentlicht.

AirPods 3

© Gizmochina ×

Optisch sollen sich die AirPods 3 stark an den Pro-Modellen orientieren.

Die neue Generation der normalen AirPods ist eigentlich schon überfällig. Beim Herbst-Event soll sie endlich vorgestellt werden. Laut Gurman soll sich das Design der AirPods 3 stark an der Optik der AirPods Pro orientieren – die Stiele dürften also kürzer werden. Dadurch sollen sie trotz fehlenden Silikonaufsätzen fester im Ohr sitzen. Eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) sollen sie laut dem Bericht jedoch nicht bekommen. Das würde die Pro-Modelle obsolet machen und Apples Wearable-Einnahmen verringern.

iPad mini 6

© oe24 ×

Das iPad mini 6 dürfte endlich auf Apples aktuelles Tablet-Design setzen.

Über ein neues iPad mini wird ebenfalls schon länger spekuliert. Die sechste Generation des Einstiegs-Tablets soll ein völlig neues Design bekommen und so endlich wieder zu den restlichen iPad-Modellen passen. Laut Gurman soll das iPad mini 6 wie eine kleine Ausgabe des aktuellen iPad Air aussehen. Zu den weiteren Neurungen könnten der schnelle A15-Prozessor des iPhone 13 und ein USB-C-Anschluss gehören. Außerdem wird das Tablet wohl über eine magnetische Halterung für den Eingabestift „Apple Pencil“ verfügen.

Weitere Neuheiten

Zu den weiteren Neuheiten, die Apple noch heuer auf den Markt bringen soll, zählen u.a. zwei neue Varianten des MacBook Pro – mit 14 und 16 Zoll. Die neuen Notebooks sollen aber erst bei einer weiteren Keynote (im Oktober oder November) vorgestellt werden. Gleiches gilt für eine weitere Version des iMac.