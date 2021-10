Betrügerische Anwendungen aus dem offiziellen Play Store schließen teure Abos ab.

Sicherheitsexperten haben im offiziellen Play Store erneut zahlreiche Anwendungen entdeckt , die für Besitzer von Android-Smartphones richtig ins Geld gehen können. Die Cyberkriminellen haben es irgendwie geschafft, Googles Sicherheitskontrollen zu umgehen. Insgesamt geht es um 151 Apps, die weltweit über 10,5 Millionen Mal heruntergeladen wurden.

„UltimateSMS“-Kampagne

Entdeckt wurde die weitreichende Betrugsmasche von Avast. Die britische Sicherheitsfirma bezeichnet sie als „UltimateSMS“-Kampagne. Alle betroffenen Apps sind ähnlich aufgebaut und jubeln den Nutzern nach der Installation teure Premium-SMS-Abos (rund 35 Euro pro Monat) unter, die unbemerkt abgeschlossen werden. An die Nutzerdaten gelangten die Betrüger über die geforderten Berechtigungen. Die Funktionen wurden nämlich nur nach Angabe von Standort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse freigeschaltet. Um möglichst viele Opfer in die Falle zu locken, waren die Fake-Apps in zahlreichen Kategorien vertreten. Das Angebot reichte von Games über QR-Code-Scanner, Kamerafilter und Fotobearbeitung bis hin zu virtuellen Tastaturen.

Gute Tarnung

Jakub Vávra, Sicherheitsexperte bei Avast, erklärt, weshalb die „UltimateSMS“-Kampagne einige Zeit unbemerkt blieb: „Apps werden dank gut erstellter App-Profile im Play Store als echte Apps getarnt. Diese Profile bieten auffällige Fotos mit gut geschriebenen Beschreibungen und haben oft hohe Bewertungsdurchschnitte. Bei näherer Betrachtung kann man jedoch feststellen, dass sie generische Datenschutzerklärungen und grundlegende Entwicklerprofile mit generischen E-Mail-Adressen enthalten.“

Diese 151 Apps sofort löschen

Avast hat Google nach Entdeckung der Betrugsmasche über die betroffenen Apps informiert. Diese wurden dann unmittelbar aus dem Play Store entfernt. Wer eine oder mehrere der Apps auf seinem Smartphone installiert hat, sollte diese sofort löschen. Auf Github wurde ein PDF mit allen 151 Anwendungen veröffentlicht. Diese Liste wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

© Avast/Github ×

© Avast/Github ×

© Avast/Github ×

© Avast/Github ×