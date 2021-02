Anwendung aus dem Google Play Store wurde per Update in einen Trojaner verwandelt.

Normalerweise gelten Apps, die man aus den offiziellen Appstores von Apple oder Google herunterlädt, als sicher. Dennoch schaffen es Cyberkriminelle immer wieder , die strengen Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und Schadcode einzuschmuggeln. Auch aktuell gibt es einen solchen Fall. Dieses Mal ist eine äußerst beliebte Android -App betroffen.

Hinterhältiges Update

Entdeckt wurde die gefährliche App von den Sicherheitsspezialisten von Malwarebytes. Laut ihnen wurde die Anwendung „Barcode Scanner“ des Anbieters Lavabird LTD per nachträglichem Update in einen Trojaner verwandelt. Laut dem Bericht wurde die App über zehn Millionen Mal heruntergeladen. Es gibt also extrem viele Opfer. Diese werden nicht nur mit Werbung bombardiert, sondern könnten sogar ausspioniert werden.

© Screenshot: malwarebytes

App sofort löschen

Malwarebyte hat Google über die Gefahrenlage informiert. Der IT-Riese fackelte nicht lange und warf die App umgehend aus seinem Play Store. Barcode Scanner von Lavabird LTD kann also nicht mehr heruntergeladen und installiert werden. Jene zehn Millionen Nutzer, die die App auf ihrem Smartphone installiert haben, sollten sie sofort löschen.