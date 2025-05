DIESE neue WhatsApp-Funktion spart euch jetzt viel Zeit und Nerven

Wer mehreren WhatsApp-Kanälen folgt, kennt das Problem: Wichtige Nachrichten gehen oft im Strom der vielen Updates unter.

Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp, testet nun eine Funktion, die dieses Problem gezielt angeht – vorerst aber nur für ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer der Beta-Version.

WhatsApp testet neue Markier-Funktion

In der aktuellen Testversion 2.25.17.7, die über den Google Play Store erhältlich ist – allerdings nur für registrierte Beta-Testerinnen und -Tester – hat Meta eine kleine, aber hilfreiche Änderung vorgenommen. Nutzerinnen und Nutzer können einzelne Beiträge in Kanälen mit einem Stern versehen. Diese markierten Beiträge lassen sich dann in einem eigenen Bereich anzeigen, sodass sie nicht mehr mühsam im Nachrichtenverlauf gesucht werden müssen. Vor allem für Personen, die mehreren Kanälen folgen und sich schnell über relevante Inhalte informieren möchten, ist das ein praktisches Werkzeug.

So sieht die neue Funktion in WhatsApp aus. © Wabetainfo/WhatsApp ×

Um eine Nachricht zu markieren, reicht ein einfacher Tipp auf das Stern-Symbol, das nun bei Beiträgen in Kanälen verfügbar ist. Die markierten Inhalte erscheinen daraufhin in einem gesonderten Bereich innerhalb der App. Wichtig zu wissen: Sobald man einem bestimmten Kanal nicht mehr folgt, verschwinden auch die dort gesetzten Markierungen aus dieser Favoriten-Liste. Dadurch wird sichergestellt, dass nur aktuell relevante Inhalte angezeigt werden.

Noch nicht für alle verfügbar – Beta-Zugang notwendig

Die neue Funktion wird momentan ausschließlich für Nutzerinnen und Nutzer der Beta-Version von WhatsApp getestet. Wann diese Neuerung für die breite Masse zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer allerdings nicht warten möchte und gerne neue Funktionen vorab ausprobiert, kann sich über den Google Play Store für das Beta-Programm anmelden. Die Anzahl der freien Plätze ist dort jedoch häufig begrenzt.