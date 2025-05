WhatsApp macht dicht! DIESE Smartphones sind jetzt betroffen

WhatsApp, der beliebte Messenger-Dienst im Besitz des US-Unternehmens Meta, beendet mit 5. Mai 2025 erneut den Support für eine Reihe älterer Smartphones. Diese Maßnahme betrifft Nutzerinnen und Nutzer, deren Geräte bestimmte Systemanforderungen nicht mehr erfüllen.

Damit verbunden ist die Gefahr, keine Nachrichten mehr empfangen oder senden zu können. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, lohnt sich ein genauer Blick auf die aktuelle Geräte-Liste.

WhatsApp stellt Support für ältere Geräte ein

Seit dem 5. Mai 2025, also heute, funktioniert WhatsApp nicht mehr auf Smartphones, die eine veraltete Version ihres Betriebssystems verwenden. Konkret sind das Geräte mit weniger als iOS 15.1 bei Apple oder Android 5.0 („Lollipop“) bei Android-Handys. Ohne diese Mindestvoraussetzung wird der Dienst eingestellt – Nachrichten können nicht mehr verschickt oder empfangen werden. Betroffene Nutzerinnen und Nutzer sollten laut WhatsApp im Vorfeld eine Benachrichtigung auf ihrem Handy erhalten haben, damit sie rechtzeitig reagieren können.

Darum stellt WhatsApp den Support für ältere Geräte ein

Laut dem Unternehmen Meta wird regelmäßig geprüft, welche Geräte und Softwareversionen veraltet sind und kaum noch verwendet werden. Die Einstellung des Supports hat mehrere Gründe:

Ältere Smartphones erhalten oft keine Software-Updates mehr. Damit fehlen ihnen wichtige technische Voraussetzungen, um moderne Funktionen korrekt darzustellen. Auch Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle, da ältere Geräte keine aktuellen Schutzmechanismen gegen Schadsoftware oder Datenmissbrauch bieten. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass WhatsApp auf allen unterstützten Geräten zuverlässig und stabil läuft.

Das sollten betroffene Nutzer jetzt tun

Wer befürchtet, betroffen zu sein, sollte den aktuellen Softwarestand seines Handys prüfen. Bei Apple-Geräten geht das über:

Einstellungen → Allgemein → Info → iOS-Version

Bei Android-Handys findet man die Information über:

Einstellungen → Über das Telefon → Android-Version

Wenn die installierte Version unter iOS 15.1 oder Android 5.0 liegt, ist Handlungsbedarf gegeben. Um bestehende Chats, Fotos und Videos nicht zu verlieren, empfiehlt es sich, vor dem Ablaufdatum ein Backup durchzuführen – je nach Gerät entweder über die iCloud (Apple) oder Google Drive (Android). Wer kein Software-Update mehr durchführen kann, muss auf ein neueres Gerät umsteigen, um WhatsApp weiterhin nutzen zu können.

Diese Geräte sind betroffen

Die Abschaltung betrifft sowohl Android- als auch Apple-Geräte. Während viele Android-Modelle bereits mit Anfang des Jahres 2025 vom Dienst ausgeschlossen wurden, folgen nun noch einige iPhone-Modelle.

iPhone-Modelle:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Diese Modelle unterstützen kein iOS 15.1 oder neuer und verlieren daher den Zugang zu WhatsApp.

Android-Geräte (Support bereits mit Anfang 2025 eingestellt):

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola:

Moto G (1. Generation)

Moto E (2014)

Razr HD

HTC:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Diese Geräte sind technisch nicht mehr in der Lage, die neueren Versionen des Android-Betriebssystems auszuführen. Wenn Sie eines der genannten Geräte besitzen und weiterhin WhatsApp nutzen möchten, führt kein Weg an einem neueren Smartphone vorbei. Dabei lohnt sich der Vergleich aktueller Modelle – sowohl in Bezug auf Preis als auch auf Funktionen. Gebrauchte Geräte können ebenfalls eine günstige Alternative sein.