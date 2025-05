Neues WhatsApp-Update: DIESE nützliche Funktion macht jetzt alles einfacher

Ein neues Update für WhatsApp ist über das Google Play Beta-Programm erschienen. In der aktuellen Android-Testversion 2.25.15.12 wird an einer spannenden Neuerung gearbeitet.

Künftig soll es möglich sein, sich neue Nachrichten in Einzel- oder Gruppenchats sowie in sogenannten Kanälen automatisch zusammenfassen zu lassen – privat, sicher und auf Wunsch.

Private Zusammenfassungen von Nachrichten

Mit der aktuellen Beta-Version 2.25.15.12 (verfügbar über den Google Play Store) wird an einer Funktion gearbeitet, die auf künstlicher Intelligenz basiert und neue Nachrichten zusammenfasst. Diese Zusammenfassungen sollen direkt in der App angezeigt werden – allerdings nur auf Wunsch des Nutzers. Konkret soll bei einer größeren Anzahl ungelesener Nachrichten in einem Chat ein spezieller Button erscheinen. Dieser erlaubt es, über eine künstliche Intelligenz von Meta eine kompakte Zusammenfassung der Inhalte zu erstellen. Diese Funktion soll es erleichtern, bei vielen neuen Nachrichten schnell den Überblick zu behalten – ohne jedes einzelne Wort lesen zu müssen.

So funktioniert das ganze

Die Funktion nutzt eine technische Grundlage namens „Private Processing“. Diese Technologie wurde eigens entwickelt, um persönliche Daten bei der Verarbeitung durch KI zu schützen. Laut Angaben von WhatsApp hat niemand – auch nicht WhatsApp selbst oder der Mutterkonzern Meta – Zugriff auf die Inhalte, die zur Zusammenfassung gesendet werden. Die Kommunikation erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Alle Anfragen werden in geschützten Umgebungen verarbeitet und sind anonym. Das bedeutet: Die Nachrichtenzusammenfassung wird erzeugt, ohne dass Inhalte gespeichert oder weitergegeben werden. Die fertige Zusammenfassung gelangt danach direkt auf das Gerät des Nutzers – sicher und ohne Umwege.

Das bedeutet es für den Alltag

Diese Funktion ist vor allem für Menschen gedacht, die viele Gruppenchats nutzen oder mehreren Kanälen folgen. Gerade wenn man längere Zeit nicht auf das Handy geschaut hat, kann es mühsam sein, alle Nachrichten durchzulesen. Die Zusammenfassung liefert einen schnellen Überblick und spart Zeit. Wer will, kann weiterhin jede Nachricht einzeln lesen. Die Zusammenfassung ist rein optional.

In Chats, bei denen eine besondere Einstellung zum Schutz der Unterhaltung aktiviert ist – bekannt als „Erweiterte Chat-Privatsphäre“ – wird die neue Funktion nicht angeboten. Damit respektiert WhatsApp die Entscheidung jener Nutzer, die keine KI-gestützten Funktionen in bestimmten Gesprächen verwenden möchten.

Wann die Funktion kommt

Aktuell befindet sich die Nachrichten-Zusammenfassung noch in der Entwicklung. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es nicht. WhatsApp hat jedoch angekündigt, dass die Funktion in einer künftigen Version bereitgestellt wird. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, folgen neue Hinweise.