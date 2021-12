Diese Serien und Filme löscht Netflix mit Ende des Jahres

Weil die Lizenzen ablaufen, muss Netflix mit Ende des Jahres mehrere Serien und Filme löschen. Darunter absolute Publikumslieblinge wie "How I Met Your Mother" oder "Prison Break".

Dass Netflix immer wieder Serien und Filme aufgrund abgelaufener Lizenzen von der Streaming-Plattform nehmen muss, ist gang und gäbe – doch mit Ende des Jahres trifft es gleich eine ganze Reihe Serien, die teils zu den beliebtesten der vergangenen 20 Jahren gehören.

Die bekanntesten Titel auf der Streich-Liste: „Family Guy“, „New Girl“, „How I met your Mother“, „Prison Break“, „Sons of Anarchy“, „Vampire Diaries“ und „Der Prinz von Bel-Air“. Im Falle von "Family Guy", "How I Met Your Mother" oder "Sons of Anarchy" handelt es sich um Disney-Produktionen. Demnach werden diese Serien in Zukunft nur noch bei Disney+ zu sehen sein.

Das ist die komplette Liste der Serien, die gelöscht werden:

20.12.2021 „Love @ Seventeen“

20.12.2021 „Lion Pride“

20.12.2021 „Jojo’s World“

20.12.2021 „Single Ladies Senior“

20.12.2021 „Attention, Love!“

20.12.2021 „Liebe nach Maß“

20.12.2021 „Zeitlose Liebe“

20.12.2021 „Marry Me, Or Not?“

20.12.2021 „Pretty Little Liars“

20.12.2021 „Störenfried Schicksal“

20.12.2021 „The King of Romance“

23.12.2021 „Way Back Into Love“

29.12.2021 „La Mante“

30.12.2021 „Die Ollie & Moon Show“

30.12.2021 „Homemade“

31.12.2021 „Oddbods Cartoon“

31.12.2021 „LaTrêve“

31.12.2021 „Transformers: Prime“

31.12.2021 „Vexed“

31.12.2021 „Vampire Diaries“

31.12.2021 „Save Me“

31.12.2021 „New Girl“

31.12.2021 „24 – Twenty Four“

31.12.2021 „Family Guy“

31.12.2021 „How I Met Your Mother“

31.12.2021 „Labaule & Erben“

31.12.2021 „Kleine Prinzessin“

31.12.2021 „Prison Break“

31.12.2021 „Sons of Anarchy“

31.12.2021 „Storage Hunters“

31.12.2021 „Young Justice“

31.12.2021 „Der Prinz von Bel-Air“

31.12.2021 „Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden“

Filme, die gelöscht werden:

20.12.2021 „Conni & Co“

20.12.2021 „Conni & Co 2“

20.12.2021 „Gods of Egypt“

21.12.2021 „Kill Bill – Volume 2“

21.12.2021 „Halloween H2O“

22.12.2021 „Qlimax The Source“

29.12.2021 „Snow White and the Huntsman“