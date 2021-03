Kurz nachdem Disney+ teurer geworden ist , hat der Streamingservice des US-Unterhaltungsriesen Walt Disney die Marke von 100 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten. Vorstandschef Bob Chapek sprach beim virtuellen Aktionärstreffen von einem "enormen Erfolg" - Disney+ habe diesen Meilenstein in nur rund 16 Monaten erreicht. Der Online-Videodienst war im November 2019 in den USA an den Start gegangen und ist inzwischen in 59 Ländern empfänglich.