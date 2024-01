Elon Musk völlig verwirrt bei SpaceX-Präsentation

Demnach hätten Zeugen gesehen, wie der Tycoon vor ihren Augen bewusstseinsverändernde Substanzen wie Ecstasy, LSD und psychedelische Pilze einnahm. Außerdem solle er Kokain konsumiert haben, wie die US-Zeitung berichtet. Musk habe wiederholt, über mehrere Jahre hinweg, Drogen zu sich genommen. Musk bestreitet die Behauptungen, die im "Wall Street Journal" veröffentlicht wurden.

Nun hat SpaceX das Video einer Präsentation von 2017 veröffentlicht, das die Diskussion um seinen angeblichen Drogenmissbrauch ausgelöst haben soll. Bei seinem Auftritt wirkt Musk völlig verwirrt und spricht nuschelnd. Das Unternehmen habe wohl den Berichten um einen angeblichen Drogenkonsum ihres Chefs zuvorkommen und Transparenz in die Causa bringen wollen. Musk entschuldigt sich bei dem Vortrag nämlich, dass er "nicht geschlafen" habe und sein Gehirn nicht richtig funktioniere.

SpaceX completed 18 successful missions in 2017, launching flight-proven rockets and spacecrafts for the first time. It was a record-setting year and we were just getting started on our path toward a more exciting future.



