Erstes Gameplay zu "Mafia: Definitve Edition"

Im Trailer beeindruckt das Remake mit zahlreichen Verbesserungen.

Der Countdown bis zum Start von Mafia: Definitive Edition läuft. Nachdem die Entwicklerstudios Hangar 13 und 2K im Juni den Story-Trailer "New Beginnings" veröffentlicht haben, wird jetzt noch einmal nachgelegt. Zum ersten Mal bieten die Entwickler einen umfangreichen Einblick in das aktualisierte Gameplay des von Grund auf neu gestalteten Mafia-Remakes.

Erster Gameplay-Trailer

Konkret bietet die von Haden Blackman, Präsident von Hangar 13 und Chief Creative Officer, kommentierte offizielle Gameplay-Enthüllung einen detaillierten Überblick über das Kern-Gameplay und taucht tief in "Ausflug aufs Land" ein, eine der anspruchsvollsten Missionen des Spiels. Wer das Spiel erstmals in Aktion sehen will, kann sich hier die komplette Gameplay-Enthüllung ansehen:

Video zum Thema: Mafia: Definitive Edition Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mafia: Definitive Edition erscheint am 25. September 2020. Das Remake kommt mit einem aktualisierten Skript mit neuen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten und zusätzlichen Zwischensequenzen. Die Spieler können sich laut den Entwicklern auch auf neue Gameplay-Sequenzen und Features, Filmsequenzen und weitere Verbesserungen freuen.

Teil der Triologie

Das Remake ist Teil der Mafia: Trilogy. Gamer die das Spiel digital kaufen, erhalten sofort Zugang zu Mafia II: Definitive Edition und Mafia III: Definitive Edition auf der PlayStation 4, der Xbox One und Steam und können die Mafia: Definitive Edition herunterladen, sobald sie am 25. September erscheint.