Der rund sechsstündige weltweite Ausfall aller Facebook-Dienste hat für Kritik an der Vorherrschaft des US-Konzerns gesorgt. Der Vorfall zeige, dass es Bedarf an mehr Wettbewerb gebe, schrieb die für Wettbewerb und Digitales zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager auf Twitter. Die frühere Facebook-Managerin Frances Haugen erhob indes vor dem US-Kongress schwere Vorwürfe gegen Facebook. Diese wurden von Mark Zuckerberg zwar umgehend zurückgewiesen , dennoch stehen sie freilich im Raum.

Nach einem Konfigurationsfehler konnten die 3,5 Milliarden Nutzer - mehr als jeder dritte Bewohner der Erde - der Facebook-Plattform, von WhatsApp, Instagram und dem Messenger stundenlang nicht auf die Dienste zugreifen. Viele wandten sich daraufhin Konkurrenten wie Twitter, TikTok und Signal zu. Der Störungsplattform DownDetector.com zufolge handelte es sich um den umfangreichsten jemals aufgezeichneten Ausfall.

Vestager nutzte die Gelegenheit, um auf die Dominanz des Tech-Konzerns hinzuweisen: "Man darf sich nicht nur auf einige wenige große Spieler verlassen." Das sei auch das Ziel des Digital Markets Acts (DMA). An den neuen Regelungen zur Kontrolle großer Technologiekonzern werde gerade auf EU-Ebene gearbeitet. Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder, verwies darauf, dass es insbesondere für Unternehmen wichtig sei, "die eigene Kommunikation auf mehrere Kanäle zu verteilen und Alternativen zu haben, die bei einem Ausfall der primär genutzten Dienste eingesetzt werden können".

#facebookdown tells 2 things :

1/ we need alternatives & choices in the #tech market, and must not rely on a few big players, whoever they are => that's the aim of #DMA

2/ that sometimes, there’s nothing better than talking to each other… just on the phone or … offline????