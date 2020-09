Facebook hat Smartphone-Nachfolger fertig

Laut dem Online-Netzwerk sollen wir schon im nächsten Jahr ohne Handy kommunizieren.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg bezeichnet smarte Brillen schon länger als den Nachfolger von Smartphones . Und auch weitere Konzerne wie Apple , Google oder Samsung sehen das ähnlich. Sie alle arbeiten derzeit mit Hochdruck an den sogenannten "Smart Glasses". Sie alle wollen derartige Geräte so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Das Online-Netzwerk hat bei diesem Wettrennen nun einen echten Coup gelandet.

Deal mit größtem Brillenhersteller

Facebook und der weltweit größte Brillenhersteller EssilorLuxottica haben eine mehrjährige Zusammenarbeit zur Entwicklung der neuen Generation von Smart Glasses gestartet. Dies teilten die beiden Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Das Online-Netzwerk wird seine Technologie und seine Apps, während der italo-französische Brillenhersteller sein Knowhow in der Brillenproduktion zur Verfügung stellen wird. Die neuen Hightech-Brillen sollen Menschen ermöglichen, mit Freunden und Angehörigen in Verbindung zu bleiben.

© Facebook

"Project Aria"

Laut dem Netzwerk ist das ein reines Forschungsgerät. Es sei kein Prototyp und stehe nicht zum Verkauf. Zu Beginn werde es von einer Gruppe von Facebook-Mitarbeitern und Auftragnehmern getragen - etwa 100 Teilnehmer in der San Francisco Bay Area und in Seattle. Vor dem Marktstart will Facebook noch alle Sorgen wie den nötigen Schutz der Privatsphäre und zur Speicherung der gesammelten Daten aus der Welt schaffen. Ob das aufgrund der zahlreichen Datenskandale gelingt, bleibt abzuwarten. Viele Nutzer dürften gegenüber der Facebook-Brille skeptisch sein. Die Aria-Testgeräte (siehe Fotos) entsprechen noch nicht dem Design jener smarten Brillen, die in den Handel kommen sollen. Facebook arbeitet schon länger an der Technologie. Beim Project Aria handelt es sich um ein Gerät, das Sensoren verwendet, um Video und Audio aus Sicht des Trägers sowie deren Augenbewegungs- und Standortdaten zu erfassen.

© Facebook

Start bereits im Jahr 2021

Die ersten Brillen mit der von EssilorLuxottica kontrollierten Marke Ray Ban sollen 2021 auf den Markt kommen. Sie sollen innovative Technologie und Stil vereinen, die die Verbraucher wirklich tragen möchten, berichteten die beiden Unternehmen. Auch Apple soll bereits im kommenden Jahr eine erste Version seiner smarten Brille in den Handel bringen. Die Apple Glasses sollen 499 US-Dollar kosten. Zu möglichen Preisen machten Facebook und EssilorLuxottica noch keine Angaben.