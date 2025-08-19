Geheimprojekt enthüllt: DAS steckt hinter Apples neuem OS

Apple sorgt für Gesprächsstoff. Abseits von iPhone, iPad und Mac arbeitet der Konzern an einer ganz neuen Plattform.

Der Codename lautet „Charismatic“. Offiziell bestätigt ist zwar noch nichts, doch erste Details sind bereits durchgesickert.

Das steckt hinter „Charismatic“

Laut dem bekannten Apple-Experten Mark Gurman (Bloomberg, USA) handelt es sich um ein Betriebssystem, das weder für das iPhone noch für den Mac gedacht ist. Stattdessen soll es eine neue Geräteklasse antreiben. Dazu gehören laut dem Bericht ein Smart-Home-Hub, der 2026 auf den Markt kommen könnte, und sogar ein kleiner Tischroboter, den Apple für 2027 plant.

Anleihen bei tvOS und watchOS

Schon länger wurde über ein sogenanntes „homeOS“ spekuliert. Nun scheint Apple dieses Projekt unter neuem Namen tatsächlich umzusetzen. Die Plattform kombiniert Elemente von tvOS (Apple TV) und watchOS (Apple Watch). Nutzerinnen und Nutzer sollen ein hexagonales Raster aus Apps sehen – ähnlich wie auf der Apple Watch.

Zentrale Steuerungselemente sind Widgets und Zifferblätter. Dazu kommen vorinstallierte Apps wie Kalender, Kamera, Musik, Erinnerungen und Notizen.

Steuerung mit Stimme, Touch und Gesicht

Die Bedienung wird modern und flexibel:

Hauptsächlich über Siri-Sprachbefehle

Zusätzlich per Touch-Eingabe

Und erstmals mit Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch, wer das Gerät nutzt, und passt Oberfläche und Inhalte an. Damit könnten mehrere Familienmitglieder oder Mitbewohner das gleiche Gerät individuell verwenden – ein Novum bei Apple.

Startschuss ab 2026

Mit „Charismatic“ erweitert Apple sein Software-Angebot deutlich. Der Konzern macht damit klar, dass er im Bereich Smart-Home mehr Gewicht setzen will. Erste Produkte sollen bereits 2026 erhältlich sein, weitere Details könnten in den kommenden Monaten folgen.