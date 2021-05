Google eröffnet seinen ersten Store

Erste Filiale nimmt sich die Apple Stores zum Vorbild - Pixel-Handys, Nest-Lautsprecher und Co im Sortiment.

Kurz nachdem sich Google mit Samsung gegen die Apple Watch verbündet hat , gibt es nun schon die nächste Attacke gegen den Erzrivalen. Der Internet-Gigant steigt mit der Eröffnung eines Geschäfts in den klassischen Einzelhandel ein. Der erste sogenannte Google Store soll in diesem Sommer im New Yorker Stadtteil Chelsea aufmachen, wo das Unternehmen bereits seine US-Ostküstenzentrale hat.

Pixel-Handys, Nest-Lautsprecher, etc.

Google will dort laut einem Eintrag im Firmenblog vom Donnerstag unter anderem seine Pixel-Handys und -Notebooks sowie Fitbit-Fitness-Tracker und Smarthome-Equipment der Marke Nest anbieten.

Apple schon lange am Markt

Die Tochter des Alphabet-Konzerns setzt damit auf das Erfolgsrezept des iPhone-Riesen Apple, der Hunderte solcher Geschäfte betreibt und damit schon seit Jahren seine Umsätze steigert.