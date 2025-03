Google Maps bekommt jetzt DIESE Neuerung

Google Maps führt jetzt eine ganz besondere Neuerung ein, die die Nutzung von Google Maps revolutionieren könnte.

Der weltbekannte Digitalkarten-Anbieter Google-Maps hat jetzt eine neue Künstliche Intelligenz eingeführt, die uns die Nutzung erleichtern soll.

Bei vielen Nutzer erscheint in letzter Zeit ein neues Mikrofon-Symbol, in dem die Beschreibung "Ask Gemini" steht. Darüber ist noch eine weitere Hilfestellung zu lesen: "Ask about place", also "Frage über die Örtlichkeit". Offenbar treibt Google die Integration seiner KI Gemini weiter voran, hat nun diese Neuerung eingeführt.

Bei Sehenswürdigkeiten oder Geschäften

Es soll möglich sein, Informationen über einen Ort zu bekommen. Derzeit können aber noch Fehlermeldungen auftreten. Scheinbar funktioniert die KI noch nicht in großen Städten - hingegen aber, wenn man nach Sehenswürdigkeiten oder Geschäften fragt. Die Funktion ist noch nicht auf jedem Endgerät verfügbar. Wir bleiben gespannt!