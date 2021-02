Im führenden Smartphone-Betriebssystem wurden kritische Lücken entdeckt.

Wichtige Nachricht für alle Besitzer eines Smartphones, das mit Android läuft. In dem mobilen Betriebssystem von Google wurden kritische Lücken entdeckt, die von Nutzern bereits aktiv ausgenützt werden. Betroffen sind die Android-Versionen 8.1, 9, 10 und 11, die auf zig Millionen Smartphones installiert sind.

Lücke ermöglicht Remoteangriff

In der offiziellen Warnung von Google heißt es, dass es sich bei der schwerwiegendste dieser Probleme um eine kritische Sicherheitslücke in der Media Framework-Komponente handelt. Diese ermögliche Angreifern einen Remoteangriff, dank dem sie beliebigen Code auf den Smartphones ausführen könnten. Sie können also unbemerkt aus der Ferne auf die Geräte zugreifen und sich so Zugang zu sensiblen Infos (Fotos, Adressbuch, Passwörter etc.) beschaffen.

Diese Versionen sind sicher

Alle Besitzer eines Android-Smartphones sollen in den Einstellungen kontrollieren, ob bei ihnen das aktuellste Sicherheitsupdate bereits installiert ist. Wenn dort die Version 2021-02-01 oder 2021-02-05 aufgelistet ist, sind die Handys sicher. Wer über einen älteren Patch verfügt, sollte kontrollieren ob ein aktuelles Update zur Verfügung steht und dieses sofort installieren.

Laut der Google-Warnung wurden alle Android-Partnereinen Monat vor der Veröffentlichung über alle Probleme informiert. Smartphone-Hersteller wie Samsung, Sony, Huawei, etc. sollten also genug Zeit gehabt haben, um die Lücke(n) zu schließen.