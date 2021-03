Der Online-Konzern Amazon ändert das Logo ihrer App. Grund hierfür: User erkannten einen grinsenden Hitler.

Die Kritik könnte nicht skurriler sein, aber einmal gesehen, gibt es kein Zurück mehr. Das Logo der Amazon-App zeigt einen grinsenden Hitler.

Heimliche Überarbeitung

Die Überarbeitung des Logos wurde nicht angekündigt oder breit diskutiert. Plötzlich war es einfach anders: Die App, die ein lächelndes Paket darstellen sollte, wurde minimal aber dennoch maßgeblich verändert. Das blaue Klebeband über dem Paket erinnert nun nicht mehr auf den ersten Blick an einen Hitler-Schnauzer. Das neue Symbol sollte den – beinahe schon retro –Einkaufswagen ersetzen, der fünf Jahre lang unverändert blieb.

Spöttische Kommentare

Wie auf der Plattform von CNN zu sehen ist, wimmelte es auf Twitter spöttische Kommentare, die Vergleiche mit einem grinsenden Hitler anstellten. "You can't nazi it", titelte CNN. Unmittelbar nach dieser Kritik wurde das Logo leicht abgeändert. Das Klebeband sieht nun aus, als ob es abgerissen wird. Falschen Assoziationen soll damit ein Riegel vorgeschoben werden.