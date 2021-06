Große Änderung bei Google-Suche auf Android-Handys

IT-Konzern ändert Regeln in Europa bei Smartphones für seine Suchmaschine.

Google wird von rivalisierenden Suchmaschinen-Anbietern kein Geld mehr für die Aufnahme in eine Auswahlliste auf Android -Smartphones in Europa verlangen. Außerdem soll die Liste von bisher vier auf bis zu zwölf Dienste erweitert werden, wie Google in einem Blogeintrag ankündigte.

Google hatte die zusätzliche Auswahlmöglichkeit bei der Neuanmeldung auf Geräten mit seinem Betriebssystem Android 2019 eingeführt, nachdem die EU-Kommission dem Konzern unfairen Wettbewerb vorwarf. Die Kommission störte sich daran, dass die Google Suche auf den Geräten standardmäßig vorinstalliert ist und viele Nutzer gar nicht erst dazu kämen, konkurrierende Anbieter in Betracht zu ziehen.

Kritik von Konkurrenz

Nach der Lösung, die Google damals vorstellte, werden in die Auswahl neben der eigenen Suchmaschine drei Konkurrenten aufgenommen, die ein Bieterverfahren gewinnen. Sie sollen dabei angeben, wie viel sie an Google zu zahlen bereit wären, wenn sie von den Nutzern ausgewählt werden. Zu den angebotenen Google-Alternativen zählen u.a. Microsofts Bing sowie info.com und PrivacyWall. Das Verfahren war von Konkurrenten zum Teil kritisiert worden.

Ab Herbste in Kraft

Ab September soll keiner der Anbieter mehr bezahlen müssen, betonte Google nun am späten Dienstag. Als erste sollen in der Liste die populärsten fünf Suchmaschinen - inklusive Google - in einem Land gemäß Daten der Analysefirma Statcounter angezeigt werden. Ihre Reihenfolge werde jedes Mal nach dem Zufallsprinzip durchgemischt. Die restlichen sieben Plätze werden mit einer Auswahl der verbliebenen Anbieter bestückt. Weiter kommen dabei keine Spezialsuchmaschinen für einzelne Themen wie Reisen oder Preisvergleiche in die Auswahl.