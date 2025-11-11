Große Trauer: Schöpfer von "Super Mario" ist tot

Kazuki Motoyama, Zeichner der offiziellen „Super Mario Bros.“-Manga-Reihe von Kodansha, ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Der japanische Autor und Künstler Kazuki Motoyama, bekannt für seine „Super Mario Bros.“-Manga bei Kodansha, ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Seine Schwester Risa Motoyama bestätigte den Tod auf ihrem offiziellen Instagram-Account.

Ein genaues Datum wurde bisher nicht bekannt gegeben. Laut Risas Beitrag dürfte Motoyama im Oktober verstorben sein. Die Nachricht verbreitete sich, nachdem ein viraler Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter) seinen Tod bekannt gemacht hatte. Das Konto der Super Mario Wiki teilte den Post mit fast 16.000 Followern.

Reaktionen in sozialen Medien

In dem Beitrag heißt es: „Ich hatte keine Ahnung, dass Herr Kazuki Motoyama, der Mario-Comics für Bonbon zeichnete, verstorben ist. Vor etwa 20 Jahren entdeckte ich diesen Comic in einem Antiquariat und sammelte die ganze Serie. Ich liebte die leidenschaftlichen, intensiven Geschichten. Mein Beileid und Gebete für seine Seele.“

Bestätigung durch seine Schwester

Risa Motoyama, selbst Autorin und Künstlerin des Mangas Start With a Happy Ending, schrieb auf Instagram: „Mein Bruder ist gestorben. Danke an alle, die mir in meinem Leben geholfen haben. Es tut mir leid, dass ich Sorgen bereitet habe. Ich werde auf YouTube zurückkehren, sobald ich mich beruhigt habe. Bitte habt etwas Geduld.“

Ein Jahrzehnt voller Mario-Geschichten

Von 1988 bis 1998 illustrierte Kazuki Motoyama offizielle „Super Mario Bros.“-Comics sowie Beiträge in Kodanshas Manga-Anthologie Comic BomBom. Seine Werke kombinierten selbstironischen Humor und Anspielungen auf japanische Popkultur mit jugendgerechten Witzen, ähnlich jenen aus Dragon Ball.

Die Comics erschienen meist unter den Titeln der jeweiligen Nintendo-Spiele, etwa Super Mario Bros. 3 oder Super Mario 64. Die letzten Bände basierten auf dem 1997 erschienenen N64-Spiel Yoshi’s Story, bevor Kodansha die Mario-Lizenz verlor.