Großes Update: Das wird bei WhatsApp jetzt neu

Meta hat begonnen, seine eigene Künstliche Intelligenz (Meta AI) in Europa auf WhatsApp, Instagram und Facebook auszurollen. Nutzer erkennen die neue Funktion an einem kleinen blauen Kreis. Die KI, basierend auf Metas Sprachmodell Llama 3, kann Fragen beantworten, Informationen bereitstellen und in Gruppenchats erwähnt werden, um relevante Inhalte beizutragen.

Funktion ist nicht deaktivierbar

Die Funktion ist nicht deaktivierbar, aber Nutzer können sie ignorieren. Chats mit der KI lassen sich wie gewöhnliche Konversationen archivieren oder löschen.

Die Einführung in Europa erfolgt mit Verzögerung, da Meta regulatorische Hürden in der EU als Hindernis nennt. Datenschutzbedenken waren ein zentraler Punkt, insbesondere die Nutzung von Nutzerdaten für das KI-Training. Erst nach Widerspruch werden diese Daten nicht mehr verwendet. Die irische Datenschutzbehörde hat Meta bereits dazu aufgefordert, das Training mit europäischen Daten zu stoppen.

Die Einführung der KI-Funktion erfolgt schrittweise, weshalb sie nicht sofort bei allen Nutzern sichtbar ist. In den nächsten Wochen wird Meta AI auch in Instagram und Facebook integriert.