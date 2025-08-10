"Hallo" reicht: Gefährliche Betrugsmasche breitet sich aus

Täuschend echte KI-Anrufe sind gerade auf dem Vormarsch. Betrüger starten immer häufiger sogenannte Robocalls mit ungefährlichen Fragen. Doch eine Antwort kann schlimme Folgen haben.

Die rasante Verbreitung von KI hat ihre Schattenseiten. Das Portal "Mimikama" warnt jetzt vor einer gefährlichen Betrugsmasche. Betrüger verwenden sogenannte Robocalls. Das sind automatisierte Anrufe, welche massenhaft versendet werden und darauf abzielen, eine aktive Telefonnummer zu überprüfen.

Wenn der Betroffene den Anruf abhebt, wird die Nummer als aktiv vermerkt und ist für weitere Angriffe verwundbar. Kriminelle verkaufen verifizierte Telefonnummern. Ebenfalls nutzen sie diese Nummern für Identitätsdiebstahl oder teure Rückrufe.

Keine neue Masche

Robocalls sind keine neue Masche, aber durch die rasante Entwicklung von KI werden sie zunehmend raffinierter und gefährlicher. Die Betrugsmasche ist schwer als solche zu erkennen. Laut "Mimikama" handelt es sich bei diesen Anrufen um ein automatisiertes System, welches täglich Millionen von Nummern anruft. Das Hauptziel ist, kein Gespräch zu führen, sondern Informationen zu sammeln.

Die Systeme dokumentieren Zeitpunkte der Anrufannahme und Antwortmuster. Anhand moderner KI-Technologie können schockierend echte Stimmklone erstellt werden. Diese werden für "Voice Phishing" genutzt. Mithilfe sogenannter Spoofing-Techniken kann ein Anruf so verändert werden, als käme er von einer offiziellen Stelle. Dadurch erschleichen Betrüger das Vertrauen der Betroffenen und erleichtern den Missbrauch.

Schutzmaßnahmen

Um sich vor Robocalls zu schützen, gibt es einige praktische Schutzmaßnahmen.

Niemals unbekannte Nummern zurückrufen. Diese können teure Premiumdienste aktivieren.

Schutz-Apps wie Truecaller und Hiya können helfen, verdächtige Anrufe zu blockieren. Dazu sollten Nutzer sich in die Robinsonliste eintragen. Hiermit werden unerwünschte Werbeanrufe reduziert.

Keine sensiblen Daten am Telefon weitergeben. Bei unsicherem Gefühl rufen Sie immer direkt selbst bei der echten Bank oder Behörde an.

Robocalls sind eine ernstzunehmende Gefahr für digitalen Betrug. Gezielte Schutzmaßnahmen können Betroffenen helfen, die Gefahr einzudämmen.