Samsung Galaxy Z Flip ab sofort in Österreich

Zweites Falt-Smartphone des Weltmarktführers ist günstiger als das Galaxy Fold.

Gute Nachricht für alle Early Adopters mit ordentlich gefülltem Portemonnaie: Wie angekündigt, ist seit Freitag (21. Februar) das Galaxy Z Flip in Österreich erhältlich. Samsungs zweites Falt-Smartphone gibt es ab sofort bei ausgewählten Händlern und bei den großen Mobilfunkanbietern. Ohne Vertrag werden für das innovative Gerät 1.480 Euro fällig. Auch wenn es in den letzten Tagen nicht nur gute Nachrichten über das Galaxy Z Flip gab, dürfte es für solvente Technik-Fans, die gerne zeigen, was sie haben, ein Muss sein.

© Samsung

Galaxy Z Flip

Während sich das Galaxy Fold zu einem Tablet auffalten lässt, kann man das 6,7 Zoll große Galaxy Z Flip kompakt – auf die Größe einer Brieftasche - zusammenfalten. So passt es selbst in kleine Hosentaschen. Durch die abgerundeten Ecken des Gehäuses soll das Galxy Z Flip gut in der Hand liegen, wenn man es zusammenklappt. Voll entfaltet entspricht die Größe hingegen einem normalen Smartphone. Das vor Staub und Schmutz geschützte Scharnier wird von zwei Kurvenscheiben unterstützt. Dadurch kann das Galaxy Z Flip wie ein Laptop-Bildschirm in verschiedenen Winkeln geöffnet bleiben. Das 21,9:9 Infinity Flex-Display (OLED mit FullHD+ Auflösung von 2.636 x 1.080 Px) besteht aus biegsamem „Ultra Thin Glass“ (UTG), das eigens von Samsung entwickelt wurde. UTG ist besonders dünn und soll sich wie echtes Glas anfühlen. Beim Galaxy Fold besteht die Oberfläche hingegen aus transparentem Kunststoff.

© Samsung

Auf der Rückseite gibt es eine Dual-Kamera mit jeweils 12 MP Auflösung. Die Selfiekamera befindet sich zentriert hinter einem Punchhole im Display. Im geschlossenen Zustand werden auf einem kleinen, vorderen 1,06 Zoll Display aktuelle Benachrichtigungen oder Statusinformationen, wie das Datum, die Uhrzeit oder der aktuelle Akkustand angezeigt. Eingehende Anrufe können beantwortet werden, ohne das Falt-Handy zu öffnen. Als Antrieb kommt der Snapdragon 855+ zum Einsatz. Dem Prozessor stehen satte 8 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher fällt mit 256 GB üppig aus, ist aber nicht erweiterbar. Dafür gibt es für den 3.300 mAh Akku eine Schnellladefunktion.

Spezielle Funktionen

Aufgrund seines ungewöhnlichen Konzepts bietet das Galaxy Z Flip den Nutzern einige interessante Möglichkeiten. Hier ein kleiner Überblick:

Flex Mode: Samsung hat in Zusammenarbeit mit Google, den Flex Mode für One UI entwickelt – eine Benutzeroberfläche, welche die faltbare Bauform des Galaxy Z Flip voll ausnutzen soll. Das Handy kann nicht nur auf- und zugeklappt werden. Wenn es beispielsweise in einem 90 Grad-Winkel geöffnet wird, können die obere und untere Hälfte als zwei separate 4 Zoll-Displays genutzt werden. So können sich Nutzer Videos oder andere Inhalte in der oberen Hälfte anzeigen lassen und das Smartphone über die untere Hälfte steuern. So kann man beispielsweise einen YouTube-Livestream kommentieren.

Selbstständige Kamera: Das Galaxy Z Flip kann alleine stehen und dabei Fotos aufnehmen: Aufgeklappt können Nutzer das Falt-Handy hinstellen, um Aufnahmen zu machen. Dank Timer oder Gestensteuerung funktioniert das auch freihändig. Besonders Hyperlapse-Videos oder Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen im Nachtmodus sollen von dem festen Stand profitieren. Im geschlossenen Zustand können die Nutzer mit der Kamera auf der Rückseite zudem Selfies mit einer Hand schießen, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss.

Multi-Tasking: Mit der Funktion Multi-Active Window kann man mit dem Galaxy Z Flip auch parallele Aktionen durchführen. So können bei der Multi Window-Ansicht gewünschte Apps per Drag-and-Drop ausgewählt und verschoben werden. Auch hierbei erfolgt die Trennung in einen oberen und einen unteren Bildschirm.

© Samsung

Software

Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz, dass für den neuen Formfaktor des Galaxy Z Flip speziell angepasst wurde. Ansonsten gibt es keinerlei Unterschiede zu normalen Samsung-Smartphones. Zudem stehen den Nutzern auch alle bekannten Dienste wie Health, Knox, SmartThings, etc. zur Verfügung.

© Samsung

Verfügbarkeit und Preis

In Österreich kostet das Falt-Smartphone in der einzig verfügbaren 256 GB Variante 1.480 Euro. Zum Vergleich: Das normale Galaxy Fold 5G schlägt mit 2.100 Euro zu Buche. Samsung bietet das Galaxy Z Flip in den Farben Lila und Schwarz an. Die Markteinführung erfolgte damit sogar vor der Galaxy S20-Reihe , die erst am 13. März in den Handel kommt.

>>>Nachlesen: Galxy Z Flip ist besser als das Galaxy Fold

>>>Nachlesen: Jetzt auch Display des Galaxy Z Flip gebrochen

>>>Nachlesen: Galaxy Z Flip startet vorm Galaxy S20!

>>>Nachlesen: Galaxy S20, S20+ & S20 Ultra: Alle Infos und Preise

>>>Nachlesen: Samsung bringt die Galaxy Buds+