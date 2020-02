Samsung hat bei seinem neuen Falt-Smartphone aus Fehlern gelernt.

Samsung macht einen neuen Anlauf, faltbare Smartphones als neue Produktkategorie zu etablieren. Der Branchenführer stellte am Dienstag das Galaxy Z Flip vor, das sich auf die Größe eines herkömmlichen 6,7 Zoll Smartphones ausklappen lässt - und zusammengeklappt etwa so groß wie eine Puderdose ist.

Neues Scharniersystem

Bei seinem zweiten Falt-Handy hat Samsung aus seinen Fehlern gelernt. Der für Frühjahr 2019 geplante Marktstart des Galaxy Fold musste verschoben werden, nachdem sich bei an US-Journalisten verteilten Testgeräten die Falt-Scharniere als Schwachstelle erwiesen. Die Gelenke wurden für die Verkaufsversion verbessert. Beim neuen Galaxy Z Flip werden die Scharniere und der Bereich unter dem Display von einem völlig neuen Bürsten-System im Gehäuse geschützt, das Staub fernhalten soll. Deshalb ist das Galaxy Z Flip bei der Lebensdauer sicher besser als das Galaxy Fold. Der Preis liegt mit 1.480 Euro am oberen Ende davon, was man für klassische Top-Smartphones bezahlt - worin Marktforscher ein Problem für breitere Verkäufe sehen.

Hohe Preise dürften Verkaufszahlen bremsen

Das 2.100 Euro teure Galaxy Fold 5G verkauft Samsung seit vergangenem Herbst. In Österreich ist es erst seit Ende Jänner 2020 erhältlich. Es ist ausgeklappt so groß wie ein kleiner Tablet-Computer mit quadratischem Bildschirm. Konkurrent Huawei hat mit dem Mate X ein ähnliches Modell im Angebot - das bisher allerdings nur in China angeboten wird. Die Lenovo-Marke Motorola brachte gerade erst sein neues RAZR heraus, dass sich genauso wie Galaxy Z Flip auf Smartphone-Größe ausklappen lässt. Marktforscher wie Ranjit Atwal von der Analysefirma Gartner gehen allerdings davon aus, dass die teuren Falt-Geräte in nächster Zeit nur ein Nischen-Angebot bleiben werden.

Weitere Samsung-Neuheiten

Neben dem Galaxy Z Flip stellte Samsung am Dienstag noch die neue Galaxy S20-Reihe und die Galaxy Buds+ vor. Die Kopfhörer kommen am 14. Februar, das Falt-Handy am 21. Februar und die neuen Flaggschiffmodelle am 13. März in den Handel.

