Bald haben auch 100-Euro-Smartphones 5G

Die fünfte Mobilfunkgeneration 5G mit hohen Datenübertragungsraten wird nach Einschätzung von Qualcomm -Präsident Cristiano Amon in naher Zukunft von quasi jedem neuen Smartphone unterstützt werden. Das stellte Amon am Donnerstag in der Eröffnungsrede der Technikmesse IFA (3. bis 5. September) in Aussicht. Bisher ist 5G nur in teuren Spitzen-Smartphones sowie einigen Mittelklassegeräten verfügbar. Unter 400 Euro spielt sich derzeit nichts ab. 5G ist nach Angaben des Chip-Spezialisten derzeit in 80 öffentlichen Netzwerken in mehr als 35 Ländern in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien/Australien und Südamerika verfügbar. In diesen Regionen gebe es 3,5 Milliarden Smartphoneanwender.