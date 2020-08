Video zeigt das iPhone 12 Pro in Aktion

Top-Leaker hat Apples neues Flaggschiff-Smartphone vorab in die Finger bekommen.

In den letzten Wochen sind immer wieder Leaks zu den für Herbst erwarteten iPhone-12-Modellen aufgetaucht. Zuletzt sickerte sogar durch, dass Apple das iPhone 11 nach dem Start der neuen Generation zum Schleuderpreis verkaufen will . Wie berichtet, soll die iPhone-12-Reihe aus vier Modellen bestehen – zwei normale und zwei Pro-Varianten. Absolutes Top-Modell dürfte das iPhone 12 Pro Max werden. Und von diesem gibt es nun einen weiteren Mega-Leak.

120 Hz-Display

Dieses Mal hat erneut Jon Posser zugeschlagen. Dieser hat in den vergangen Monaten schon mit mehreren Apple-Leaks (smarte Brille, iPhones, MacBooks, AirTags, etc.) aufhorchen lassen. Zuletzt lag er mit einigen Prognosen zwar falsch, zum Großteil haben sich seine Vorab-Infos bisher jedoch bewahrheitet. Laut eigenen Angaben hat Posser nun erstmals einen funktionsfähigen, noch getarnten Prototyp des iPhone 12 Pro Max in die Finger bekommen. Von diesem sogenannten PVT-Modell (Production Validation Test) hat er nun ein Video und Screenshots veröffentlicht. Dank diesen werden einige bisherige Gerüchte bestätigt. Dazu zählen u.a. die 120 Hz-Technologie des 6,7 Zoll großen OLED-Bildschirms oder der LIDAR-Sensor für die Hauptkamera .

Hands-on-Video

In Possers-Video ist das PVT-Modell des iPhone 12 Pro Max ab der fünften Minute zu sehen. Damit will er beweisen, dass es sich bei den Screenshots um keine Fakes handelt. Die erwähnten Einstellungen sind auf dem 6,7 Zoll Touchscreen gut zu sehen. Weiters ist auch die deutlich kleinere Notch erkennbar. Apple konnte die 3D-Technologie für die Face ID merklich verkleinern, was der Optik des iPhones zugute kommt.

Hauptkamera, Chip und 5G

Bei der Hauptkamera markiert der LIDAR-Sensor, den wir bereits vom neuen iPad Pro kennen, das Highlight. Er sorgt für präzisere Tiefenmessung und ermöglicht spektakuläre AR-Anwendungen. Zudem soll die Kamera Slow-Motion-Videos in 4K (bis zu 240fps) aufnehmen können. Der neue Prozessor A14 Bionic wird erstmals im 5nm Verfahren gefertigt und soll bei der Leistung und der Effizienz noch einmal zulegen. Zu den weiteren Merkmalen der iPhone-12-Serie sollen kleinere Akkus und der 5G-Support zählen.

Fazit

Ob Posser mit seinem neuen Leak richtig liegt, erfahren wir bei der offiziellen Präsentation. Apple hat bereits bestätigt, dass sich das iPhone 12 aufgrund der Coronaviruskrise um einige Wochen verspäten wird . US-Medien gehen davon aus, dass die neuen Smartphones zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2020 in den Handel kommen.

