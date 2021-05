× Die meistverkauften Smartphones in Österreich

Aufgrund der Huawei-Schwäche hat sich die Lage am heimischen Markt geändert.

Wie berichtet, haben die US-Sanktionen gegen Huawei dafür gesorgt, dass die Smartphone-Verkäufe des chinesischen IT-Riesens außerhalb des Heimatlandes massiv zurückgegangen sind . Nun zeigt sich, dass es in Österreich ganz ähnlich aussieht. Und auch hierzulande gibt es einen Hauptprofiteur.

Xiaomi erobert Platz drei

Nach Angaben von Canalys liegen auch in Österreich die beiden Platzhirschen Samsung und Apple vorne - die Österreicher stehen also nach wie vor stark auf Galaxy-Handys und iPhones . Dahinter landet aber bereits Xiaomi . Mit einem Anstieg von 164 Prozent konnte der dritte Platz am österreichischen Markt erreicht und ein Marktanteil von 16 Prozent erzielt werden. Auf den Plätzen 4 und 5 landen mit Respektabstand Lenovo (Motorola) und HMD Global (Nokia).

© Canalys ×

Globaler Markt

Weltweit teilt sich der Kuchen bei den Smartphone-Verkäufen im ersten Quartal 2021 wie folgt auf. Auch hier landen Samsung, Apple und Xioami in den Top 3:





© Canalys ×

