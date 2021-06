Da die aktuelle Akkutechnologie von Smartphones in Sachen Laufleistung mittlerweile ziemlich ausgereizt ist, versuchen die Hersteller bei der Ladegeschwindigkeit nachzulegen. Hier scheint nun Xiaomi ein wichtiger Fortschritt gelungen zu sein.

Der chinesische Smartphone-Riese, der hierzulande bereits auf Platz 3 liegt, hat in einem Twitter-Video eine Schnellladetechnologie vorgeführt, die es in sich hat. Konkret handelt es sich dabei um das sogenannte HyperCharge-System, das eine Ladeleistung von 200 Watt bietet. Eine Vollladung eines Smartphones mit 4.000 mAh Akku dauert damit nur noch acht Minuten. Eine halbe Füllung ist nach nur drei Minuten erledigt.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly!



Too good to be true? Check out the timer yourself!