Neue Samsung-Flaggschiffe sind in Österreich „gelandet“.

Bei seinem großen Upacked-Sommer-Event hat Samsung Anfang August ein wahres Hardware-Feuerwerk gezündet . Ab sofort ist wohl die wichtigste Neuheit der präsentierten Produkte im Handel erhältlich. Seit 21. August wird in Österreich die neue Note-20-Reihe verkauft. Wir können das Note 20 schon seit einigen Tagen testen (siehe Fotos). Der erste Eindruck ist sehr vielversprechend. Vor allem dann, wenn man ein Smartphone sucht, das die Möglichkeit bietet mit Eingabestift bedient zu werden.

Ausstattung

Bei der neuen Galaxy Note-Reihe vollzieht Samsung den selben Schritt wie beim Galaxy S20. Der Nachfolger des Note 10(+) heißt nicht Note 11, sondern hört auf den Namen Galaxy Note 20 bzw. Note 20 Ultra 5G. Letzteres ist somit stets 5G-fähig, bei der normalen Version kostet die Unterstützung des superschnellen Mobilfunkstandards extra. Die Galaxy Note-20-Serie erscheint auf Wunsch erstmals in einem edlen Bronze-Ton und nimmt ziemlich imposante Ausmaße an. Das normale Note 20 verfügt über ein 6,7 Zoll großes FullHD+-Display (2400 x 1080 Pixel), beim Ultra-Modell misst die Diagonale gar 6,9 Zoll (3200 x 1440 Pixel). Als erstes Smartphone der Note-Serie verfügt das Galaxy Note 20 Ultra 5G über ein Dynamic AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, dessen Anzeige zugunsten der Akkulaufzeit durchgehend angepasst wird. Beim normalen Note 20 verzichtet Samsung auf die abgerundete Kante des Ultra-Modells und auf den Rahmen unterhalb des Displays. Dafür kommt bei beiden Varianten ein ziemlich großer Fingerabdrucksensor zum Einsatz. Dieser sorgt dafür, dass Nutzer den Scanbereich am Touchscreen nicht so genau treffen müssen. Als Antrieb kommt je nach Region ein superschneller Exynos- oder Qualcomm-Prozessor zum Einsatz. Das Ultra-Modell bietet 12 GB RAM, beim 6,7 Zoll Gerät sind es 8 GB RAM. Beide Smartphones kommen in einer 256 GB Variante auf den Markt. Das Note 20 Ultra gibt es darüber hinaus mit einem internen Speicher von 512 GB. Mit der 25 Watt-Schnellladefunktion lässt sich der Akku via USB-C-Anschluss bei allen Modellen der Note-20-Serie innerhalb von 30 Minuten um ca. 50 Prozent wieder aufladen. Die Kapazität beträgt 4.300 bzw. 4.500 mAh (Ultra). Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt. Features wie Wi-Fi 6, LTE, NFC, GPS, etc. sind natürlich ebenfalls mit an Bord. Dank IP68-Zertifizierung sind die Smartphones auch staubgeschützt und wasserfest.

Kameras

Beim Note 20 Ultra 5G kommt die Kamera aus dem Galaxy S20 Ultra zum Einsatz. Sie setzt sich aus einer 108 MP Hautpkambera, einer 12 MP Ultraweitkamera, einer 12 MP Telekamera (5x optisch) und einem Time-of-Flight-Sensor zusammen. Beim normalen Note 20 setzt Samsung auf eine 64 MP Hauptkamera sowie eine Telekamera mit 3-fachem optischen Zoom. Das restliche Kamera-Setup ist identisch. Beide Modelle können 8K-Videos in einem Seitenverhältnis von 21:9 bei 24 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Im Profi-Video-Modus stehen dem Nutzer mehrere Optionen rund um die Belichtung, den Ton und den Fokus zur Verfügung.

Dex und Eingabestift

Mit Samsung DeX lassen sich die neuen Note-20-Modelle erstmals auch kabellos mit einem Monitor oder Smart-TV verbinden. Bisher war das nur per Kabelverbindung und Docking-Station möglich. So werden die Smartphones zu einer Art Mini-PC. Neben einer Windows-ähnlichen Oberfläche steht den Nutzern dabei auch die Eingabe per Maus und Tastatur zur Verfügung. Wie ihre Vorgängermodelle zeichnet sich auch die neue Note-Serie durch die Möglichkeit aus, Texte oder Skizzen mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen S Pen direkt aufzuschreiben oder zu visualisieren. Durch eine verkürzte Latenzzeit soll es sich mit dem Eingabestift wie mit einem echten Stift schreiben. Neue S Pen-Gesten sind ebenfalls an Bord. So kann man nun beispielsweise schnell zum Startbildschirm zurückkehren.

Farben und Preise

Galaxy Note20 (256GB)

Farben: Mystic Bronze, Mystic Gray, Mystic Green

Preis: 949 Euro (UVP; LTE)

1.049 Euro (UVP; 5G)

Galaxy Note20 Ultra 5G (256GB)

Farben: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Preis: 1.299 Euro (UVP)

Galaxy Note20 Ultra 5G (512GB)

Farben: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White

Preis: 1.399 Euro (UVP)

